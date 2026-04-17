Search
Instagram Facebook Twitter
Escuela EBTA

Estudiantes de Tunuyán rompieron el silencio y se pronunciaron tras las amenazas en escuelas

En Tunuyán, alumnos decidieron expresarse públicamente y marcar una postura clara frente a estos hechos que generaron temor en la comunidad educativa. Lejos del silencio, eligieron hablar y pedir responsabilidad.

En medio de la preocupación por las amenazas de posibles tiroteos en escuelas de Mendoza, estudiantes de Tunuyán decidieron alzar la voz y expresar su postura frente a estos hechos que generaron temor en la comunidad educativa.

A través de un comunicado difundido en redes, alumnos de la EBTA manifestaron su rechazo a este tipo de mensajes y advirtieron que “lejos de ser inofensivas, estas conductas generan miedo, incomodidad y afectan negativamente la convivencia entre los estudiantes”. El pronunciamiento surge luego de que se detectaran escritos en baños escolares con alusiones a situaciones de extrema gravedad.

En el mismo mensaje, los jóvenes remarcaron que la escuela debe ser un espacio seguro, basado en el respeto, la responsabilidad y el cuidado colectivo. Además, señalaron que este tipo de acciones no solo impactan en lo emocional, sino también en lo cotidiano, ya que obligan a reforzar controles y limitan actividades pensadas para la integración y el bienestar.

En paralelo, instituciones educativas como la Dirección General de Escuelas avanzaron con la activación de protocolos preventivos. En algunos casos, como en la escuela Julia Silva de Cejas, se dispusieron medidas concretas como el ingreso sin mochilas y el pedido explícito a las familias y estudiantes de no viralizar imágenes para evitar generar mayor preocupación.

El mensaje de los propios estudiantes marca un punto clave en medio de la incertidumbre: no solo rechazan las amenazas, sino que también llaman a la reflexión y a la responsabilidad colectiva para sostener una convivencia sana y segura dentro de las escuelas.

ETIQUETAS:

educaciónamenazastiroteosTunuyánValle de UcoMendozaDGE

+ Noticias

Estudiantes de Tunuyán rompieron el silencio y se pronunciaron tras las amenazas en escuelas

Por: Génesis Sandoval

“Gobierno en Terreno”: la iniciativa del consulado chileno para residentes que llega a la Nave Cultural

Por: Redacción NDI

explicaciones

Una escuela de Tunuyán recibió una amenaza de tiroteo: qué dijeron desde la comunidad educativa

Por: Federico Aloi

oportunidad

San Carlos relanza el Preuniversitario Municipal: cómo inscribirse

Por: Redacción NDI

Lo confirmó la DGE

Amenazas en escuelas de Mendoza: confirman un menor detenido y sancionarán a padres

Por: María Orozco

violento

Desalojaron una escuela de Tupungato tras recibir una amenaza de tiroteo

Por: Federico Aloi
Instagram Facebook Twitter