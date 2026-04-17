Estudiantes de Tunuyán rompieron el silencio y se pronunciaron tras las amenazas en escuelas

En medio de la preocupación por las amenazas de posibles tiroteos en escuelas de Mendoza, estudiantes de Tunuyán decidieron alzar la voz y expresar su postura frente a estos hechos que generaron temor en la comunidad educativa.

A través de un comunicado difundido en redes, alumnos de la EBTA manifestaron su rechazo a este tipo de mensajes y advirtieron que “lejos de ser inofensivas, estas conductas generan miedo, incomodidad y afectan negativamente la convivencia entre los estudiantes”. El pronunciamiento surge luego de que se detectaran escritos en baños escolares con alusiones a situaciones de extrema gravedad.

En el mismo mensaje, los jóvenes remarcaron que la escuela debe ser un espacio seguro, basado en el respeto, la responsabilidad y el cuidado colectivo. Además, señalaron que este tipo de acciones no solo impactan en lo emocional, sino también en lo cotidiano, ya que obligan a reforzar controles y limitan actividades pensadas para la integración y el bienestar.

En paralelo, instituciones educativas como la Dirección General de Escuelas avanzaron con la activación de protocolos preventivos. En algunos casos, como en la escuela Julia Silva de Cejas, se dispusieron medidas concretas como el ingreso sin mochilas y el pedido explícito a las familias y estudiantes de no viralizar imágenes para evitar generar mayor preocupación.

El mensaje de los propios estudiantes marca un punto clave en medio de la incertidumbre: no solo rechazan las amenazas, sino que también llaman a la reflexión y a la responsabilidad colectiva para sostener una convivencia sana y segura dentro de las escuelas.