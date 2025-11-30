Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto volvió a hacer historia. El equipo cordobés empató 1-1 ante Deportivo Madryn en la final del Reducido y, gracias al 2-0 conseguido en el partido de ida, selló su regreso a Primera División después de 40 años.

En una revancha cargada de tensión, el local abrió el marcador a los 18 minutos del segundo tiempo con un espectacular gol de tijera de Luis Silba que encendió la ilusión patagónica.

Pero cuando el partido entraba en su tramo final, a los 40 minutos, Agustín Morales silenció el estadio con un remate cruzado que decretó el 1-1 definitivo y desató la fiesta visitante.

Córdoba, potencia nacional

Con este ascenso, Córdoba tendrá cuatro representantes en la Liga Profesional 2026: Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto. Un hecho histórico que consolida a la provincia como una de las grandes protagonistas del fútbol argentino.

Estudiantes vuelve al círculo mayor y lo hace escribiendo una de las páginas más importantes de su historia.