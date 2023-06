En la sede de Tunuyán de la Universidad Champagnat, un grupo de estudiantes se ha unido en protesta. Cortando la Avenida San Martin del departamento para reclamar por el reciente aumento desproporcionado en las cuotas de la institución.

Los estudiantes argumentan que esta acción atenta contra su derecho a recibir una educación accesible y de calidad. Buscando romper el mito de que las universidades privadas pueden aumentar las cuotas sin considerar el impacto en los estudiantes.

El aumento de las cuotas es de un 80%, sin un correspondiente equilibrio con la inflación del país. Esto a generado un malestar generalizado entre los estudiantes de la Universidad Champagnat en la sede de Tunuyán. Consideran que este incremento desmesurado limita el acceso a la educación superior y pone en peligro su capacidad para continuar sus estudios.

Foto: NDI

Los estudiantes denuncian la falta de comunicación previa por parte de las autoridades universitarias. Alegan que no se les ha notificado con el tiempo suficiente para poder organizar sus finanzas y buscar alternativas. Lo que les deja en una situación de incertidumbre económica y académica.

La comunidad estudiantil ha decidido alzar la voz y exigir que se respeten sus derechos de estudiar sin que el factor económico sea una barrera insalvable. Plantean la necesidad de establecer un diálogo constructivo con las autoridades de la universidad para encontrar soluciones que sean justas y equitativas para ambas partes.

Foto: NDI

En diálogo con NDI, una estudiante menciona «Reclamamos por nuestros derechos. El aumento no se equipara al 50% de la inflación que se maneja en la Argentina, no solo eso, además que nos deberían haber informado con 60 días de anterioridad y no ha sucedido»

«Somos laburantes, hijos de laburantes y si la situación sigue así, no queda otra de desertar de la educación privada» y continua «es lamentable, que se empiecen a cerrar las carreras en el departamento por la suba desmedida de la Fundación Santa María. Que se entiende que es sin fines de lucro y están lucrando con nuestra educación» concluye la estudiante.

En respuesta a las protestas estudiantiles, se espera que la Universidad Champagnat en Tunuyán abra un espacio de diálogo para abordar los reclamos y buscar soluciones conjuntas. Mientras tanto, los estudiantes continúan organizándose y trabajando para hacer oír sus voces y defender su derecho a una educación.