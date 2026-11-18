Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) desarrollaron una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial e información satelital para analizar el comportamiento de los incendios forestales y estimar cuáles son las zonas con mayor riesgo de registrar nuevos focos. La iniciativa surgió durante el NASA Space Apps Challenge, una competencia internacional impulsada por la agencia espacial estadounidense, en la que los participantes tuvieron 48 horas para desarrollar soluciones a partir de datos abiertos.

El equipo estuvo integrado por Ana Carolina Olivera, docente y doctora en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo; Francisco Devaux, Aída Laricchia, Ignacio Coppede Santos y Martina Nahman, estudiantes de esa carrera; y Franco Elian Gimenez, estudiante de Diseño Gráfico del IES Manuel Belgrano. La plataforma permite consultar registros históricos de incendios, reconocer patrones de actividad y estimar posibles áreas de riesgo mediante dos modelos de redes neuronales, CNN y LSTM, que procesan datos satelitales y pronósticos meteorológicos. Para desarrollar el sistema, los estudiantes trabajaron con información de los instrumentos MODIS y VIIRS de la NASA, que detectan puntos calientes sobre la superficie terrestre y cuentan con distintas resoluciones. Uno de los desafíos fue unificar sus registros para obtener datos comparables y construir una base de información más precisa.

La herramienta también incorpora un sistema de bitácoras digitales para que brigadistas y bomberos puedan registrar experiencias de intervenciones anteriores y complementar los datos satelitales con información del terreno. El objetivo es que los organismos de emergencia puedan identificar sectores recurrentes, organizar operativos y priorizar las zonas que necesitan mayor vigilancia. Sin embargo, sus creadores aclararon que se trata de una primera versión y que todavía necesita pruebas, mayor entrenamiento de los modelos y capacidad de procesamiento. Por lo tanto, sus resultados representan estimaciones de riesgo y no predicciones certeras sobre dónde comenzará un incendio.

En Mendoza, el desarrollo cobra especial relevancia por las condiciones ambientales y meteorológicas que favorecen la propagación del fuego. Entre los sectores que requieren atención se encuentran el piedemonte de Luján de Cuyo, Cacheuta y Potrerillos, además de El Challao y Villavicencio, en Las Heras. También se identifican zonas agrícolas del este y sur provincial, con sectores de San Rafael, General Alvear, La Paz, Santa Rosa, San Carlos y Malargüe. La vegetación autóctona, la actividad turística, los descuidos humanos y episodios de viento Zonda son algunos de los factores que pueden incrementar el riesgo de incendios y dificultar las tareas de control.