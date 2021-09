El IFE es una entre varias acciones que el Ejecutivo analiza ejecutar, la lentitud de la recuperación económica sería la razón principal.

La decisiones que se están tomando por estar horas en el seno nacional, radica en la fractura que el Gobierno nacional tuvo con un amplio número de electores que decidieron no acompañar a la gestión. En un rápido mea culpa, Fernández y su equipo aceleran una serie de medidas, entre ellas está el Ingreso Familiar de Emergencia que incluso podría tener otro nombre.

El IFE surgió en el peor momento de la pandemia, con nada de gente en las calles y espacios laborales vacíos y una fuerte demanda de entornos digitales. Como todos los cambios son un proceso, el IFE llegó para subsanar esa falta de dinero que generó el confinamiento en miles de hogares de la Argentina.

Como la «máquina productiva» aun le cuesta funcionar, y hay un panorama electoral que le dio un mensaje muy claro al oficialismo; ahora se piensa en retomar esta prestación en la que en los últimos meses ayudó y soportó a 9 millones de hogares en el país. Se estima que esta segunda etapa, llegue a entre 2 y 3 millones de personas.

Según los primeros trascendidos, el nuevo IFE brindaría una asistencia económica distinta a la etapa anterior e iría por encima de los $10.000 . Además, será compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.



Quiénes cobrarían el nuevo IFE de Anses:



-Trabajadores y trabajadoras informales.

-Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

-Monotributistas sociales.

-Monotributistas de las categorías A y B.



Qué requisitos pedirían para cobrar el nuevo IFE de Anses:



-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

-No ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

-No recibir una prestación de desempleo.

-No percibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-No percibir planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Diario NDI también publicó: Variante Delta en Mendoza: un fallecimiento y casos sospechosos

Mirá nuestras Noticias en 1 Minuto