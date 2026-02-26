Estrategia electoral fallida: un intendente desdobló para ganar, perdió y todo su Gabinete puso la renuncia a disposición

Siguen los coletazos por los distintos resultados de las elecciones llevadas a cabo el pasado domingo en seis municipios. Con el objetivo de desmarcarse de la política nacional y provincial, algunos intendentes optaron por desdoblar los comicios para hacerse fuertes en sus respectivos territorios. Sin embargo, no a todos les funcionó esta estrategia.

En ese marco, uno de los grandes derrotados fue Ricardo Mansur, quien lidera el municipio de Rivadavia. Y las consecuencias no se hicieron esperar: este miércoles, luego de que el espacio oficialista Sembrar perdiera de manera contundente ante la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, la totalidad de su Gabinete puso a disposición su renuncia con el objetivo de habilitar una eventual reconfiguración del equipo de gestión.

Desde la comuna del Este mendocino señalaron que “con este nuevo escenario, comenzó un proceso de análisis sobre el rumbo de la gestión” y precisaron que los funcionarios adoptaron la decisión de dejar sus cargos a consideración de Mansur para que éste “realice los cambios que crea convenientes“.

Uno de los argumentos expuestos por el oficialismo local fue que los vecinos enviaron un mensaje en las urnas que obliga a revisar el esquema de trabajo. En ese sentido, aclararon que, si bien todos los integrantes del Gabinete presentaron su renuncia, permanecen a disposición del Intendente y no necesariamente todos dejarán sus funciones.

Cabe recordar que en las elecciones del pasado domingo Sembrar obtuvo el 29,57% de los votos y quedó en segundo lugar, mientras que el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con el 40,45% de los sufragios.