Estos son los tres pueblos mendocinos que podrían convertirse en los mejores destinos del mundo

Mendoza vuelve a posicionarse en el escenario turístico internacional. Las Loicas y Bardas Blancas (en Malargüe), junto a Villa 25 de Mayo (en San Rafael), fueron postuladas para participar de la edición 2026 del programa “Best Tourism Villages”, una iniciativa de ONU Turismo que reconoce a pueblos que conservan su identidad cultural, natural y comunitaria a través del desarrollo turístico sostenible.

Las tres localidades mendocinas competirán con otros destinos argentinos para integrar la lista de ocho pueblos que representarán al país en la instancia mundial. La convocatoria de este año marcó un récord nacional, con 55 postulaciones provenientes de 20 provincias, reflejando el creciente interés por posicionar destinos rurales con propuestas auténticas y sustentables.

En Malargüe, Las Loicas se destaca por su entorno cordillerano y su cercanía con el Paso Pehuenche. El pequeño poblado se transformó en un punto estratégico para viajeros que recorren la Ruta 40 y buscan experiencias ligadas a la naturaleza, las termas y la vida de montaña. Muy cerca aparecen atractivos como Cajón Grande, Valle Noble y las termas de El Azufre (cada vez más elegidos por turistas nacionales e internacionales).

También en el sur provincial, Bardas Blancas sobresale por su conexión directa con algunos de los paisajes más impactantes de Mendoza. La localidad funciona como puerta de entrada a La Payunia y a los volcanes del Payén (considerados escenarios únicos a nivel mundial), combinando aventura, historia y cultura andina en un entorno marcado por la inmensidad de la estepa y la cordillera.

La tercera candidatura corresponde a Villa 25 de Mayo, uno de los sitios históricos más emblemáticos de San Rafael. Allí nació el departamento tras la fundación del Fuerte San Rafael del Diamante en 1805, y todavía conserva construcciones de adobe, calles arboladas y una fuerte identidad cuyana. Con estas postulaciones, Mendoza busca mostrarle al mundo su riqueza cultural, natural y comunitaria a través de destinos que mantienen viva la esencia de la ruralidad.