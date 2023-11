Estos son los requisitos para votar en el balotaje del domingo 19

El próximo domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje para la elección de presidente y vice y podrán emitir su voto, los electores incluidos en el padrón electoral: argentinos nativos y por opción, desde los 16 años; y argentinos naturalizados, desde los 18 años, que no se encuentren legalmente inhabilitados. Para consultar el lugar de votación, ingresar al padrón aquí: www.padron.gob.ar.

Para estas elecciones nacionales, que se celebrarán el domingo 19 de noviembre, pueden votar ciudadanos que figuren en el padrón. Es importante señalar que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 70 años de edad. El voto es optativo para el caso de las personas que al día de la elección tengan 16 y 17 años o más de 70.

¿Con qué documento se puede votar?

Se puede votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral (www.padron.gob.ar) o con una versión posterior. También está permitido el DNI tarjeta, que tiene la leyenda “No válido para votar”.

Si la persona concurre a votar con un DNI anterior al que consta en el padrón, no podrá emitir su voto. Cabe destacar que el DNI en el celular no es válido para votar. Tampoco se podrá votar con una constancia del documento de identidad en trámite, ya que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

El domingo 19 de noviembre, los electores deberán votar mediante el sistema tradicional, ya que no tendrán a su disposición una boleta única, por cuanto esta se utiliza solo para las elecciones provinciales. Por lo tanto, la votación se realizará con ingreso individual al cuarto oscuro y habrá sobre la mesa dos boletas para elegir entre las dos fuerzas políticas.