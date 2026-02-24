Estos son los primeros 18 jugadores de Gran Hermano Generación Dorada

Entraron los primeros 18 participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Entre ellos hay artistas, influencers, personajes relevantes de las redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores.
Santiago del Moro presentó a cada uno de ellos en la noche del lunes 23 de febrero de 2026 y advirtió que 24 horas después, este martes 24, ingresarán más jugadores a la casa del reality más importante de la televisión.
Estos son los primeros concursantes del nuevo Gran Hermano
- Andrea del Boca
- Emanuel Di Gioia
- Lolo Poggio
- Carmiña Masi
- Tomás Riguera
- Jennifer “Pincoya” Galvarini
- Brian Sarmiento
- Danelik Galazan
- Manuel Ibero Durigon
- Catalina Tcherkaski
- Yisela Pintos
- Juan Ignacio Caruso
- Daniela De Lucía
- Nicolás Sicaro
- Divina Gloria
- Gabriel Lucero
- Jenny Mavinga
- Eduardo Carrera