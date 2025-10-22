Estos son los candidatos por el Tercer Distrito Electoral que buscarán llegar a la Legislatura de Mendoza

Las elecciones legislativas de medio término ya están aquí y el electorado está en en las horas decisivas para decantar su voto. En Mendoza se elegirán 5 diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales.

En el caso de los habitantes del Tercer Distrito Electoral -el cual está integrado por Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Godoy Cruz y Luján de Cuyo-, a nivel provincial deberán elegir a cuatro senadores y cinco diputados.

En la boleta provincial, y por orden de aparición, el Tercer Distrito Electoral tendrá a los siguientes candidatos:

Diputados Provinciales

por el bloque Fuerza Justicialista Mendoza se presentarán: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara;

en segundo lugar aparecerán los candidatos del Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli;

por Protectora Fuerza Política estarán Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas;

el cuarto lugar es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), el cual presentará a Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar;

por el Frente Libertario Demócrata se presentan Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia;

por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez;

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá como candidatos a “Meli” Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo

Los aspirantes del Partido de los Jubilados son Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Senadores Provinciales

por el bloque Fuerza Justicialista Mendoza se presentarán: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera;

en segundo lugar aparecerán los candidatos del Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos;

por Protectora Fuerza Política estarán Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo;

el cuarto lugar es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), el cual presentará a Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila;

por el Frente Libertario Demócrata se presentan Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez;

por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez;

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá como candidatos a Martín Kerchner, Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea;