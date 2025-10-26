Search
Estos son los candidatos mendocinos que compiten por un lugar en el Congreso y la Legislatura de Mendoza

En Mendoza habrá dos boletas únicas, una para cargos nacionales y otra para cargos provinciales.

Llegó el domingo 26 de octubre y con él las elecciones legislativas nacionales y provinciales. En el caso de Mendoza se definirán quiénes serán los próximos cinco diputados nacionales, 24 diputados provinciales y 19 senadores. 

Además, se renuevan las bancas de la mitad de los concejales en 12 de los 18 municipios.

En Mendoza habrá dos boletas únicas, una para elegir la categoría nacional y otra para las categorías provinciales. 

Los candidatos a diputado nacional por frente

501 – FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA

  • Félix, Emir
  • Uceda, Marisa
  • Stevanato, Matías
  • Destéfanis, Flor
  • Ubieta, Fernando

502 – FRENTE VERDE

  • Vadillo, Mario
  • Bobba, Belén
  • Chappel, Dugar
  • Torres, Oriana
  • Muñoz, Maximiliano

222 – PROTECTORA FUERZA POLÍTICA

  • Jacky, Carolina
  • Zelada, Carlos
  • Rojas, María Inés
  • Matas, Mateo
  • Urzi, Laura

504 – FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD

  • Blanco Minoli, Micaela
  • Fernández, Nico
  • Bernabeli, Marta
  • Cortez, Nicolás
  • Uceda, Julieta

13 – MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

  • Barros, Susana
  • Flores, Fernando
  • Miranda, Pamela
  • Díaz, Nahuel
  • López, Lis

506 – FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

  • Sottile, Gabriel
  • Maestri, Mariel
  • Pescarmona, Gastón
  • Bermejo, Ángeles
  • Raffetto, Federico

503 – ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA – PROVINCIAS UNIDAS

  • Difonso, Jorge
  • Manoni, Flavia
  • Palero, Jorge
  • Talquenca, Gisella
  • Escobar, Luis

505 – ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

  • Petri, Luis
  • Verasay, Pamela
  • Martínez, Álvaro
  • Metral Asensio, María
  • Pinti, Mauricio

En total, Mendoza tiene cuatro secciones electorales:

  • Primera sección: Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén
  • Segunda sección: Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa
  • Tercera sección: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato
  • Cuarta sección: San Rafael, General Alvear y Malargüe

Cantidad de senadores y diputados por distritos

  • Primera sección: 6 senadores y 8 diputados
  • Segunda sección: 5 senadores y 6 diputados
  • Tercera sección: 4 senadores y 5 diputados
  • Cuarta sección: 4 senadores y 5 diputados

Candidatos de la primera sección

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  •  Adriana Cano
  • Gustavo Valls
  • Zaharay Ortega
  • Alfredo Guevara
  • Romina García Parejas
  • Octavio Rodríguez

Diputados provinciales

  •  Lucas Ilardo
  • Lidia Quintana
  • Valentina Morán
  • Sergio Javier Luza
  • Malena Ozollo
  • Alfredo Raúl Funez
  • Malvina Beatriz Luera
  • Gonzalo Ridolfi

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  •  Sánchez, Patricia
  • Fosco, Lucas
  • Martín, Eduardo
  • Pérez, Evelin Giselle
  • Fanalli, María Pía
  • Gatica, Santiago Daniel

Diputados provinciales

  •  Sadofschi, Julián
  • Ramos, María Inés
  • Allende, Juana
  • Jadur, Ismael
  • Corvalán, Estefanía
  • Zingaretti, Jorge Raúl
  • Meardi, Francisco
  • Guillen, Carolina

Frente Verde

Senadores provinciales

  •  García, Ricardo Ariel
  • Pasqualetti, Flavia
  • Torres, Nicolás
  • Blanco, Luisina
  • Rovira, Marcela
  • Orellana, Alejandro

Diputados provinciales

  •  Fugazzotto, Ema
  • Herensperger, Ana
  • Mellado, Alfredo
  • Orellano, Fernanda
  • Pereyra, Ismael “Bruja”
  • Bobba, Celeste

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  •  Ábalos, Federico
  • Iturbe, Claudia
  • Lima, Mario
  • Correa, Vanesa
  • Rubio, Alexis
  • Becerra, Stella Maris

Diputados provinciales

  •  Righi, Roberto
  • Fernández, Andrea
  • Díaz, Claudio
  • Pezzutti, Alejandra
  • Madeo, Héctor
  • Trimboli, Silvia

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  •  Baro, Juan Pablo
  • Pereyra, Lorena
  • Riveros, Daniel
  • Rodríguez, Betiana
  • Kruk, Miguel Ángel
  • Gómez, Elina

Diputados provinciales

  •  Salazar, Carlos
  • Rojas, Elizabeth
  • Zárate, Juan Pablo
  • Alessio, Ruth
  • Nardin, Mauro
  • Riveros, Maira

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  •  García Espetxe, Pedro
  • Guzmán, Mirta Carmen
  • Sábato, Brenda Denise
  • López, Cristian Armando
  • Addamo, Ulises Emanuel
  • González, Corina

Diputados provinciales

  •  Garay Lira, Catalina
  • Duarte, Gonzalo
  • Guzmán, Laura
  • Ugarte Poveda, Isaias
  • Gauna, Carlos
  • Estrella, Gisella

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  •  Marianetti, Marcia
  • Morán, Sergio
  • Escudero, Macarena
  • Villarreal, Maximiliano
  • Vernazzi, María Laura
  • Stacchiola, Octavio

Diputados provinciales

  •  Jiménez, Lautaro
  • Barbeito, Noelia
  • Uceda, Gerardo
  • Torres, Lorena
  • Staller, Iván
  • Lucero, Flavia Eliana

Candidatos de la segunda sección

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  •  Luis Novillo
  • María Luz Llorens
  • Juan Pablo Gulino
  • Verónica Lorena Guerrero
  • Luis Alejandro Zacca

Diputados provinciales

  •  Matías Miguel Montes
  • Juana Aixa Moreno
  • Rolando Mario Firmano
  • Ana Eusebia Sevilla
  • Carola Rita Flores
  • Julio Ortiz

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  •  Majul, Néstor
  • Gómez, Alejandra
  • Rabite, Natalia
  • Martín, Franco
  • Morgante, Roberto

Diputados provinciales

  •  Petri, Griselda Paola
  • Castro, Pablo
  • Llaver, Daniel
  • Soler, Cecilia
  • Villar, Lucas Marcel
  • Ibañez Costa, Melina

Frente Verde

Senadores provinciales

  •  Verdaguer, Manuel
  • Pallero, Analía
  • Rovira, Andrés
  • Del Castillo, Melisa
  • Chacón, Laura

Diputados provinciales

  •  Verón, Alejandro
  • Molina, Marina
  • Giménez, Erica
  • Marchetta, Miguel
  • Porte, Sofía
  • González, Ricardo

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  •  Diserio, Daniel Ignacio
  • Gitto, Erika Vanesa
  • Menci, Diego Gabriel
  • Caruso, Corina Roxana
  • González, Dario Rubén

Diputados Provinciales

  •  Santarelli, “Gera”
  • Rippari, Lorena
  • Jofre, Javier
  • López, Melina “Meli”
  • Rodríguez, Mario
  • Lazari, Marcia

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  •  Ghisleni, Luis
  • Benegas, Sofía
  • Soto, Fabián
  • Jofré, Mabel
  • Frías, Edgardo

Diputados provinciales

  •  Grosso, María Isabel
  • Buonasorte, Salvador
  • Lucero, Gladys
  • Marroquin, Marcelo
  • Guerrero, Fabiana
  • Godoy, Alberto

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  •  Córdoba, Damián
  • Saini, Adriana Alicia
  • Mackern, Jorge
  • Moreno, Mariam
  • Barrera, Zulma

Diputados provinciales

  •  Bello, Fabián
  • Bortolozzo, Adriana
  • Zenocrati, Valentina
  • Luna, Sergio Raúl
  • Oyola, Analía Lorena
  • Díaz, Eduardo

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  •  Rodríguez, Martín
  • Paiz, Verónica
  • Luna, Mario Daniel
  • Jerez, Vanesa Elizabeth
  • Bustos, Jésica Yamila

Diputados provinciales

  •  Coletti Roumec, Tupac
  • Luna, Daniela
  • Callier, Carmen Marcela
  • Cucchi, Pablo Antonio
  • Lentz, Julián
  • Padilla, Vanesa Soledad

Candidatos de la tercera sección

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  •  Omar Parisi
  • Alejandra Noemí Pantas
  • Cecilia Echenique
  • Manuel Ángel Vilte Herrera

Diputados provinciales

  •  Julio Villafañe
  • Dana Valeria Encinas
  • Natalia Valeria Castro
  • Ulises Llanes
  • Lisandro Vergara

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  •  Kerchner, Martín
  • D’ambrogio, Macarena
  • Cornejo, Silvia
  • Lecea, Alan

Diputados provinciales

  •  Martínez Malanca, Meli
  • Palazzo, Federico
  • Mastrángelo, Leonardo
  • Kaufman, María Fernanda
  • Granizo, Marcela

Frente Verde

Senadores provinciales

  •  Mancinelli, Ernesto
  • Lucero, María
  • Infante, Daniela
  • Campos, Héctor

Diputados provinciales

  •  Galvani, Florencia
  • Laurel, Emir
  • González, Raúl
  • Lucero, Norma
  • Cavalli, “Juani”

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  •  Riera, Vanesa Paola
  • Laciar, Claudio Luis
  • Plendoux, Rosana
  • Valdez, Jorge Gustavo

Diputados provinciales

  •  Balsells-Miró, Lula
  • Valdez, Osvaldo Andrés
  • Niemetz, Federico
  • Franco, Ludmila
  • Cortez, Liliana Noemí

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  •  Oropel, Bruno
  • Venega, Romina
  • Maldonado, Juan Carlos
  • Giaquinta, Verónica

Diputados provinciales

  •  Sieli, Daniel
  • Elorza, Mónica
  • Peralta, Diego
  • Robledo, Roxana
  • Fredes, Héctor

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  •  Cuattrocchi, Cristian
  • Velázquez, Maira
  • Morales, Mauricio
  • Sánchez, Yesica Laura

Diputados provinciales

  •  Gottardini, Hugo
  • Pizzurno, Cristina
  • Vitaliti, Edgardo
  • Moya Segura, Florencia
  • Brescia, Marcelo

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  •  Sosa, Rafael
  • Quiroga, Marina
  • Ponce, Érica Alejandra
  • Ávila, Hugo Daniel

Diputados provinciales

  •  Soria, Cecilia
  • Gorigoitia, Ramiro
  • Naranjo, Tania Sabrina
  • Maldonado, Benjamín
  • Aguilar, Gustavo

Candidatos de la cuarta sección

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  •  Pedro Serra
  • Liliana Paponet
  • Yanela Medina
  • Luis Ezequiel Ascoetti

Diputados provinciales

  •  Alejandra Barro
  • Gustavo Perret
  • Marta Martínez
  • Andrés Risi
  • Julen Rabino

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  •  Yapur, Leonardo
  • Loparco, Carolina
  • Laferte, Jéssica
  • Ramos, Ricardo

Diputados provinciales

  •  Torti, Alejandra
  • De Pedro, Nicolás
  • Ponce, Carlos
  • Sánchez, M. Valentina
  • Alonso, Natalia

Frente Verde

Senadores provinciales

  •  Carrión, Fabiola
  • Fernández, Nahuel
  • Segura, Constanza
  • Cadiz, Ángel

Diputados provinciales

  •  Palma, Martín
  • Sosa, Mariana
  • Vallejos, Daniel
  • Flores, Nery
  • Domínguez, Marta

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  •  Bielli, Cecilia
  • Pérez, Fabián
  • Lissandrello, Claudia
  • Gatica, Jonathan

Diputados provinciales

  •  Majstruk, Gustavo
  • Grain, Pamela Belén
  • Yarsky, Roberto “Beto”
  • Lucero, Andrea
  • Guarnier, Jorge Antonio

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  •  Samudio, Carlos
  • Calderón, Adriana
  • Merenda, Antonino
  • Cañas, Olga

Diputados provinciales

  •  Carrasco, Laura
  • Barcudi, Dario
  • Pretel, Javier
  • Piris, Elsa
  • Barrera, Fernando

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  •  Lagos, Carlos
  • Pereyra, Bibiana
  • Olarte, Darío
  • Valde, Raquel

Diputados provinciales

  •  Marcianesi, Martín
  • Sánchez Arana, Macarena
  • Morandini, Daniel
  • Suárez, Elizabet
  • Aranega, Roque David

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  •  Pujol, Hernán
  • Correa, María
  • Grifol, Franco Ignacio
  • Guillén, Alejandra

Diputados provinciales

  •  Albornoz, Lihuen
  • Sotorres, Edgard
  • Vargas, Karen Aldana
  • Ceballos, Franco
  • Recabarren, Valeria

elecciones candidatos boleta unica

