Estos son los candidatos mendocinos que compiten por un lugar en el Congreso y la Legislatura de Mendoza

Llegó el domingo 26 de octubre y con él las elecciones legislativas nacionales y provinciales. En el caso de Mendoza se definirán quiénes serán los próximos cinco diputados nacionales, 24 diputados provinciales y 19 senadores.
Además, se renuevan las bancas de la mitad de los concejales en 12 de los 18 municipios.
En Mendoza habrá dos boletas únicas, una para elegir la categoría nacional y otra para las categorías provinciales.
Los candidatos a diputado nacional por frente
501 – FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA
- Félix, Emir
- Uceda, Marisa
- Stevanato, Matías
- Destéfanis, Flor
- Ubieta, Fernando
502 – FRENTE VERDE
- Vadillo, Mario
- Bobba, Belén
- Chappel, Dugar
- Torres, Oriana
- Muñoz, Maximiliano
222 – PROTECTORA FUERZA POLÍTICA
- Jacky, Carolina
- Zelada, Carlos
- Rojas, María Inés
- Matas, Mateo
- Urzi, Laura
504 – FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
- Blanco Minoli, Micaela
- Fernández, Nico
- Bernabeli, Marta
- Cortez, Nicolás
- Uceda, Julieta
13 – MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
- Barros, Susana
- Flores, Fernando
- Miranda, Pamela
- Díaz, Nahuel
- López, Lis
506 – FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA
- Sottile, Gabriel
- Maestri, Mariel
- Pescarmona, Gastón
- Bermejo, Ángeles
- Raffetto, Federico
503 – ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA – PROVINCIAS UNIDAS
- Difonso, Jorge
- Manoni, Flavia
- Palero, Jorge
- Talquenca, Gisella
- Escobar, Luis
505 – ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
- Petri, Luis
- Verasay, Pamela
- Martínez, Álvaro
- Metral Asensio, María
- Pinti, Mauricio
En total, Mendoza tiene cuatro secciones electorales:
- Primera sección: Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén
- Segunda sección: Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa
- Tercera sección: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato
- Cuarta sección: San Rafael, General Alvear y Malargüe
Cantidad de senadores y diputados por distritos
- Primera sección: 6 senadores y 8 diputados
- Segunda sección: 5 senadores y 6 diputados
- Tercera sección: 4 senadores y 5 diputados
- Cuarta sección: 4 senadores y 5 diputados
Candidatos de la primera sección
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Adriana Cano
- Gustavo Valls
- Zaharay Ortega
- Alfredo Guevara
- Romina García Parejas
- Octavio Rodríguez
Diputados provinciales
- Lucas Ilardo
- Lidia Quintana
- Valentina Morán
- Sergio Javier Luza
- Malena Ozollo
- Alfredo Raúl Funez
- Malvina Beatriz Luera
- Gonzalo Ridolfi
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Sánchez, Patricia
- Fosco, Lucas
- Martín, Eduardo
- Pérez, Evelin Giselle
- Fanalli, María Pía
- Gatica, Santiago Daniel
Diputados provinciales
- Sadofschi, Julián
- Ramos, María Inés
- Allende, Juana
- Jadur, Ismael
- Corvalán, Estefanía
- Zingaretti, Jorge Raúl
- Meardi, Francisco
- Guillen, Carolina
Frente Verde
Senadores provinciales
- García, Ricardo Ariel
- Pasqualetti, Flavia
- Torres, Nicolás
- Blanco, Luisina
- Rovira, Marcela
- Orellana, Alejandro
Diputados provinciales
- Fugazzotto, Ema
- Herensperger, Ana
- Mellado, Alfredo
- Orellano, Fernanda
- Pereyra, Ismael “Bruja”
- Bobba, Celeste
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Ábalos, Federico
- Iturbe, Claudia
- Lima, Mario
- Correa, Vanesa
- Rubio, Alexis
- Becerra, Stella Maris
Diputados provinciales
- Righi, Roberto
- Fernández, Andrea
- Díaz, Claudio
- Pezzutti, Alejandra
- Madeo, Héctor
- Trimboli, Silvia
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Baro, Juan Pablo
- Pereyra, Lorena
- Riveros, Daniel
- Rodríguez, Betiana
- Kruk, Miguel Ángel
- Gómez, Elina
Diputados provinciales
- Salazar, Carlos
- Rojas, Elizabeth
- Zárate, Juan Pablo
- Alessio, Ruth
- Nardin, Mauro
- Riveros, Maira
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- García Espetxe, Pedro
- Guzmán, Mirta Carmen
- Sábato, Brenda Denise
- López, Cristian Armando
- Addamo, Ulises Emanuel
- González, Corina
Diputados provinciales
- Garay Lira, Catalina
- Duarte, Gonzalo
- Guzmán, Laura
- Ugarte Poveda, Isaias
- Gauna, Carlos
- Estrella, Gisella
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Marianetti, Marcia
- Morán, Sergio
- Escudero, Macarena
- Villarreal, Maximiliano
- Vernazzi, María Laura
- Stacchiola, Octavio
Diputados provinciales
- Jiménez, Lautaro
- Barbeito, Noelia
- Uceda, Gerardo
- Torres, Lorena
- Staller, Iván
- Lucero, Flavia Eliana
Candidatos de la segunda sección
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Luis Novillo
- María Luz Llorens
- Juan Pablo Gulino
- Verónica Lorena Guerrero
- Luis Alejandro Zacca
Diputados provinciales
- Matías Miguel Montes
- Juana Aixa Moreno
- Rolando Mario Firmano
- Ana Eusebia Sevilla
- Carola Rita Flores
- Julio Ortiz
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Majul, Néstor
- Gómez, Alejandra
- Rabite, Natalia
- Martín, Franco
- Morgante, Roberto
Diputados provinciales
- Petri, Griselda Paola
- Castro, Pablo
- Llaver, Daniel
- Soler, Cecilia
- Villar, Lucas Marcel
- Ibañez Costa, Melina
Frente Verde
Senadores provinciales
- Verdaguer, Manuel
- Pallero, Analía
- Rovira, Andrés
- Del Castillo, Melisa
- Chacón, Laura
Diputados provinciales
- Verón, Alejandro
- Molina, Marina
- Giménez, Erica
- Marchetta, Miguel
- Porte, Sofía
- González, Ricardo
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Diserio, Daniel Ignacio
- Gitto, Erika Vanesa
- Menci, Diego Gabriel
- Caruso, Corina Roxana
- González, Dario Rubén
Diputados Provinciales
- Santarelli, “Gera”
- Rippari, Lorena
- Jofre, Javier
- López, Melina “Meli”
- Rodríguez, Mario
- Lazari, Marcia
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Ghisleni, Luis
- Benegas, Sofía
- Soto, Fabián
- Jofré, Mabel
- Frías, Edgardo
Diputados provinciales
- Grosso, María Isabel
- Buonasorte, Salvador
- Lucero, Gladys
- Marroquin, Marcelo
- Guerrero, Fabiana
- Godoy, Alberto
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- Córdoba, Damián
- Saini, Adriana Alicia
- Mackern, Jorge
- Moreno, Mariam
- Barrera, Zulma
Diputados provinciales
- Bello, Fabián
- Bortolozzo, Adriana
- Zenocrati, Valentina
- Luna, Sergio Raúl
- Oyola, Analía Lorena
- Díaz, Eduardo
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Rodríguez, Martín
- Paiz, Verónica
- Luna, Mario Daniel
- Jerez, Vanesa Elizabeth
- Bustos, Jésica Yamila
Diputados provinciales
- Coletti Roumec, Tupac
- Luna, Daniela
- Callier, Carmen Marcela
- Cucchi, Pablo Antonio
- Lentz, Julián
- Padilla, Vanesa Soledad
Candidatos de la tercera sección
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Omar Parisi
- Alejandra Noemí Pantas
- Cecilia Echenique
- Manuel Ángel Vilte Herrera
Diputados provinciales
- Julio Villafañe
- Dana Valeria Encinas
- Natalia Valeria Castro
- Ulises Llanes
- Lisandro Vergara
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Kerchner, Martín
- D’ambrogio, Macarena
- Cornejo, Silvia
- Lecea, Alan
Diputados provinciales
- Martínez Malanca, Meli
- Palazzo, Federico
- Mastrángelo, Leonardo
- Kaufman, María Fernanda
- Granizo, Marcela
Frente Verde
Senadores provinciales
- Mancinelli, Ernesto
- Lucero, María
- Infante, Daniela
- Campos, Héctor
Diputados provinciales
- Galvani, Florencia
- Laurel, Emir
- González, Raúl
- Lucero, Norma
- Cavalli, “Juani”
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Riera, Vanesa Paola
- Laciar, Claudio Luis
- Plendoux, Rosana
- Valdez, Jorge Gustavo
Diputados provinciales
- Balsells-Miró, Lula
- Valdez, Osvaldo Andrés
- Niemetz, Federico
- Franco, Ludmila
- Cortez, Liliana Noemí
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Oropel, Bruno
- Venega, Romina
- Maldonado, Juan Carlos
- Giaquinta, Verónica
Diputados provinciales
- Sieli, Daniel
- Elorza, Mónica
- Peralta, Diego
- Robledo, Roxana
- Fredes, Héctor
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- Cuattrocchi, Cristian
- Velázquez, Maira
- Morales, Mauricio
- Sánchez, Yesica Laura
Diputados provinciales
- Gottardini, Hugo
- Pizzurno, Cristina
- Vitaliti, Edgardo
- Moya Segura, Florencia
- Brescia, Marcelo
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Sosa, Rafael
- Quiroga, Marina
- Ponce, Érica Alejandra
- Ávila, Hugo Daniel
Diputados provinciales
- Soria, Cecilia
- Gorigoitia, Ramiro
- Naranjo, Tania Sabrina
- Maldonado, Benjamín
- Aguilar, Gustavo
Candidatos de la cuarta sección
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Pedro Serra
- Liliana Paponet
- Yanela Medina
- Luis Ezequiel Ascoetti
Diputados provinciales
- Alejandra Barro
- Gustavo Perret
- Marta Martínez
- Andrés Risi
- Julen Rabino
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Yapur, Leonardo
- Loparco, Carolina
- Laferte, Jéssica
- Ramos, Ricardo
Diputados provinciales
- Torti, Alejandra
- De Pedro, Nicolás
- Ponce, Carlos
- Sánchez, M. Valentina
- Alonso, Natalia
Frente Verde
Senadores provinciales
- Carrión, Fabiola
- Fernández, Nahuel
- Segura, Constanza
- Cadiz, Ángel
Diputados provinciales
- Palma, Martín
- Sosa, Mariana
- Vallejos, Daniel
- Flores, Nery
- Domínguez, Marta
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Bielli, Cecilia
- Pérez, Fabián
- Lissandrello, Claudia
- Gatica, Jonathan
Diputados provinciales
- Majstruk, Gustavo
- Grain, Pamela Belén
- Yarsky, Roberto “Beto”
- Lucero, Andrea
- Guarnier, Jorge Antonio
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Samudio, Carlos
- Calderón, Adriana
- Merenda, Antonino
- Cañas, Olga
Diputados provinciales
- Carrasco, Laura
- Barcudi, Dario
- Pretel, Javier
- Piris, Elsa
- Barrera, Fernando
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- Lagos, Carlos
- Pereyra, Bibiana
- Olarte, Darío
- Valde, Raquel
Diputados provinciales
- Marcianesi, Martín
- Sánchez Arana, Macarena
- Morandini, Daniel
- Suárez, Elizabet
- Aranega, Roque David
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Pujol, Hernán
- Correa, María
- Grifol, Franco Ignacio
- Guillén, Alejandra
Diputados provinciales
- Albornoz, Lihuen
- Sotorres, Edgard
- Vargas, Karen Aldana
- Ceballos, Franco
- Recabarren, Valeria