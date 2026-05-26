Estos son los altos riesgos que puede provocar el agua contaminada por efluentes cloacales

La imputación contra directivos de AYSAM por presunta contaminación cloacal en Los Corralitos reabrió la discusión sobre los peligros que representan los efluentes sin tratar cuando llegan a cauces de agua utilizados para riego o consumo. Más allá del avance judicial, la preocupación principal pasa por las consecuencias que este tipo de contaminación puede generar en la salud de las personas y en el ambiente.

Especialistas en salud pública sostienen que el agua contaminada con residuos cloacales puede contener bacterias, virus y parásitos peligrosos. Entre las enfermedades más frecuentes asociadas a este tipo de exposición aparecen gastroenteritis, diarreas severas, hepatitis A e infecciones intestinales provocadas por microorganismos como la bacteria Escherichia coli. Los niños, adultos mayores y personas con defensas bajas son los grupos más vulnerables frente a este tipo de cuadros.

Además del impacto sanitario directo, los derrames también pueden afectar cultivos y napas subterráneas cuando los líquidos contaminados alcanzan canales de riego o zonas agrícolas. En Mendoza, donde el sistema hídrico tiene un rol importante para la producción y el abastecimiento, especialistas remarcan que la contaminación de cauces representa un problema ambiental y económico de gran escala.

Otro de los riesgos asociados es la proliferación de malos olores, insectos y focos infecciosos en barrios cercanos a los derrames. Por eso, distintos sectores vienen reclamando mayores controles, inversiones en infraestructura sanitaria y respuestas rápidas ante episodios de contaminación. Mientras la Justicia avanza con la investigación, crece la preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre la calidad de vida y la salud pública.