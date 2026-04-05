Search
Instagram Facebook Twitter
jesusnazaret_papel_xoptimizadax-kGQG--1248x698@abc
CATOLICISMO

Estos son los actores que interpretaron a Jesús en la pantalla

A lo largo de los años, distintas películas mostraron versiones muy diferentes de Jesús, con actores que dejaron su propia huella.

La figura de Jesús fue llevada al cine una y otra vez, y cada actor que lo interpretó terminó construyendo una versión distinta del personaje. Desde miradas más clásicas hasta enfoques más humanos o polémicos, el cine fue reinventando su imagen según la época y el estilo de cada producción.

Uno de los nombres más recordados es Jim Caviezel, protagonista de La Pasión de Cristo, una película que impactó por su crudeza y realismo. Su interpretación marcó un antes y un después dentro del cine religioso y quedó en la memoria de millones de espectadores.

Otro rostro icónico es el de Robert Powell, quien interpretó a Jesús en la clásica miniserie Jesús de Nazaret, considerada por muchos como una de las representaciones más fieles y recordadas del personaje.

También aparece Willem Dafoe, que ofreció una versión mucho más humana y controversial en La última tentación de Cristo, alejándose de la imagen tradicional y generando debate en su momento.

En la lista se suman otros actores como Diogo Morgado, quien protagonizó Hijo de Dios, o Ted Neeley, recordado por su papel en el musical Jesucristo Superstar, que le dio un enfoque completamente distinto, más moderno y ligado a la música.

A lo largo del tiempo, el cine fue mostrando distintas caras de Jesús: algunas más espirituales, otras más humanas y hasta versiones que generaron polémica. Lo cierto es que cada interpretación dejó su huella.

ETIQUETAS:

cineJesúsactor

+ Noticias

STREAMING

Netflix estrenó 8 capítulos de una de sus mejores series

Por: Violeta Díaz Costa

CATOLICISMO

Estos son los actores que interpretaron a Jesús en la pantalla

Por: Violeta Díaz Costa

Primera Nacional

Deportivo Maipú perdió ante Quilmes y se hunde en el fondo de la tabla

Por: Agustin Zamora

inseguridad

Robo con arma en Tunuyán: sorprendieron a una mujer en la calle y escaparon hacia un descampado

Por: Redacción NDI

Accidente

Volcó en Ruta 40, dio alcoholemia positiva y terminó hospitalizado en San Carlos

Por: Génesis Sandoval

Tragedia vial

Fotos: un impactante accidente en Tunuyán dejó un muerto y un herido grave

Por: Génesis Sandoval
Instagram Facebook Twitter