Estos son Hércules y Haciel, las flamantes incorporaciones de la Policía Montada en el Día del Animal

Este 29 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Animal en Argentina, Hércules y Haciel se suman al Cuerpo de Policía Montada. Según detallaron, estos dos equinos estarán destinados al patrullaje preventivo en la vía pública.

Hércules y Haciel son dos caballos de cuatro años que recientemente comenzaron a cumplir tareas operativas tras haber completado su proceso de formación. En ese sentido, cabe destacar que cada ejemplar que integra las fuerzas de seguridad atraviesa un periodo de años de entrenamiento y adaptación antes de ser incorporado al servicio.

Foto: Policía de Mendoza.

“Detrás de cada uno hay años de formación y un vínculo muy fuerte con su jinete, que se construye con confianza y trabajo diario“, explicó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sobre la incorporación de Hércules y Haciel.

“En el Día del Animal también ponemos en valor el rol que cumplen en la seguridad pública. Hoy, Hércules y Haciel se suman al patrullaje de la Policía Montada”, concluyó Rus.

Foto: Policía de Mendoza.

El rol de la Policía Montada

La Policía Montada cumple funciones de prevención en distintos ámbitos, con presencia en espacios verdes, eventos masivos y zonas de alta circulación peatonal, donde facilita el desplazamiento y la cercanía con los vecinos.