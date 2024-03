Esto cuesta estudiar en las universidades privadas de Mendoza

En el contexto económico en el que nos movemos los argentinos se termina viendo como normal algo que es más que sorprendente, y es que los precios de las cuotas en las distintas universidades privadas de Mendoza son muy altos y no tienen en cuenta los sueldos, costos de vida y demás gastos que los mendocinos tienen. Por lo que muchas veces las ganas de estudiar, pues una cuota en una carrera de grado roza o supera 100 mil pesos.

Lo que pasa en la provincia es que hay una sola universidad pública y esta no posee alternativas para algunas carreras, por lo que la gente cae obligada en el entorno privado para estudiar carreras muy solicitadas como Psicología o Veterinaria. El problema está en que los jóvenes terminan teniendo que pagar sumas de dinero que son más del 50% de lo que perciben, dato que no es menor porque muchos estudiantes trabajan para mantener sus estudios porque no tienen una opción pública o asistencial que los impulse a seguir.

Tomemos los ejemplos anteriores, pues las Universidades del Aconcagua y de Congreso dan la posibilidad de estudiar Psicología. A día de hoy, la cuota en la Aconcagua cuesta mensualmente 81 mil pesos y 71 mil pesos para poder hacer la matrícula. Algo que no cambia mucho en la Congreso, aunque si se abarata un poco; y es que esta institución tiene una cuota de 70 mil pesos y se suman 60 mil pesos de matrícula al iniciar el año. Pero estos son valores de hoy, por lo que muy probablemente llegue un nuevo aumento.

Veterinaria es la otra carrera que es muy solicitada y desde la Universidad Nacional de Cuyo no la ofertan en la provincia. En inicio, la cuota mensual es de aproximadamente 120 mil pesos a lo que se suma la matrícula. Medicina en la Universidad de Mendoza tiene una cuota de 100 mil pesos, así como también nutrición o arquitectura.

Y es que la educación universitaria de gestión privada y de calidad se ha transformado en un lujo para pocas personas. Tanto que en Capital Federal un carrera universitaria puede llegar a costar entre los 300 y 800 mil pesos mensuales.