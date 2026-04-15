Esther Sánchez detalló por qué se rompió el oficialismo en la UNCuyo

De cara a las próximas elecciones, el oficialismo de la UNCuyo se quebró cuando la rectora Esther Sánchez confirmó que buscará la reelección, situación que la pondrá en competencia con el actual vicerrector, Gabriel Fidel, quien días atrás había anunciado de manera oficial que se presentaría en los comicios.

Cabe recordar que la actual rectora integrará fórmula junto al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello, mientras que Fidel lo hará con la decana de Ciencias Agrarias, Flavia Filippini.

En ese marco, luego del revuelo generado, Sánchez salió a explicar los pormenores de su decisión, que puede generarle más de un dolor de cabeza al gobernador Alfredo Cornejo, que respalda a Fidel.

En diálogo con MDZ Radio, Sánchez explicó que “hasta fines del año pasado nos presentábamos precisamente para la reelección ambos (en referencia a Fidel). En febrero el vicerrector me comunicó junto con Flavia Filippini que iban a presentarse como fórmula“.

Pese a este cambio de planes, la rectora evitó entrar en polémicas y expresó que “cualquier docente que reúne las condiciones necesarias que establece el estatuto universitario para presentarse para cargos de rector, vicerrector o decanos y tenga aspiraciones tiene todo el derecho a presentarse”.

En esa línea, Sánchez evitó cuestionar la decisión de Fidel, ya que considera que son “aspiraciones y decisiones personales”, y aseguró que la relación con el vicerrector ha sido buena y que han “trabajado juntos los últimos cuatro años“.

El motivo de su candidatura

En cuanto a su candidatura, Sánchez justificó la búsqueda de un segundo mandato al señalar que “hay mucho del proceso de transformación del carácter académico que todavía no está completo”, y remarcó que se trata de “procesos largos” que necesitan continuidad.

Sin embargo, de cara al cierre de listas del 29 de abril, la rectora no descartó un posible acuerdo dentro del oficialismo: “Son procesos muy dinámicos, los procesos anteriores a presentar las listas son dinámicos y es posible”.