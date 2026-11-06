Search
Instagram Facebook Twitter
reina de la vendimia san carlos 2025

Este viernes, San Carlos vivirá su Fiesta de la Vendimia: votación, horarios, candidatas y todo lo que necesitas saber

Este viernes 6 de noviembre, el departamento de San Carlos será el encargado de abrir el calendario vendimial de la provincia, celebración que llegará con distintos artistas del Valle de Uco y que pondrá en valor la cultura. Todo mediante una jornada que será con entrada libre y gratuita para todos los espectadores.

Las puertas para el evento se abrirán a las 19 horas, cuando comenzará la previa a la fiesta con la presencia de artistas y dinámicas con el público. Siendo una de las cosas que los vecinos elegirán a la nueva reina, y es que desde las 19:30 tendrán la oportunidad de votar según la terminación del número de DNI, para lo que deberán tener el documento físico.

Terminada la previa, con los votos para la elección y los artistas bajo el escenario, desde las 22 se vivirá la Fiesta “Legado de Luz y Vendimia”. Lo cual llega como una propuesta artística que buscará homenajear las raíces e identidad del departamento.

“La puesta en escena invita a reconocer que las viñas son mucho más que parte del paisaje: representan herencia, memoria y vida. Un legado que se transmite de generación en generación y mantiene viva la esencia de un pueblo orgulloso de su historia, que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces”, comentaron desde el municipio.

Posterior a la puesta en escena, llegará el momento más esperado por todos los sancarlinos. Y es que, se comenzará con la despedida de Virginia Gómez para dar paso a la nueva Reina departamental de la Vendimia.

Quiénes son las candidatas a Reina y Virreina de la Vendimia de San Carlos

  • CANDIDATA N°1 AGUSTINA AGUIRRE REPRESENTA: ESTETICA LUZ Y GLAM
  • CANDIDATA N°2 VALENTINA GIAMPORTONE FERREIRA REPRESENTA: VILLA CHACÓN
  • CANDIDATA N°3 DAMARIS MARIANA MENDEZ VILLEGA REPRESENTA: PAREDITAS
  • CANDIDATA N°4 SOFIA GOMEZ CORREA REPRESENTA: EUGENIO BUSTOS
  • CANDIDATA N°5 ABRIL MULET REPRESENTA: VILLA SAN CARLOS
  • CANDIDATA N°6 MARIA PIA VALENZUELA RIZANTTI REPRESENTA: ESCUELA DE DANZAS SIENTE EL RITMO
  • CANDIDATA N°7 IRUPÉ BERENICE GONZALEZ VIDELA REPRESENTA: ESTUDIO DE DANZAS ARABES EDA
  • CANDIDATA N°8 CANDELA MARCELA ALARCÓN REPRESENTA: MEGA FERIA DE SAN CARLOS

Lee las recomendaciones para esta noche

Vendimia y Fiesta de la Tradición en San Carlos: apertura de puertas, conectividad y todo lo que hay que saber antes de ir

ETIQUETAS:

san carlosvotaciónVendimiahorariosFiesta de la Vendimiacandidatas

+ Noticias

beneficiado

Manuel Adorni: el fiscal no encontró pruebas de enriquecimiento ilícito, pero pidió investigar una posible evasión

Por: María Orozco

Este viernes, San Carlos vivirá su Fiesta de la Vendimia: votación, horarios, candidatas y todo lo que necesitas saber

Por: Redacción NDI

Puerto Madero mendocino

Distrito Estación Mendoza: cinco entidades respaldaron el plan de Ulpiano Suarez

Por: Redacción NDI

tragedia

Accidente fatal en Mendoza: un hombre perdió la vida tras chocar con un caballo

Por: Redacción NDI

boletín oficial

Hasta $6,5 millones de multa: la durísima sanción de un un municipio por arrojar basura en baldíos y acequias

Por: Redacción NDI

boletín oficial

El Gobierno renovará la red cloacal en Godoy Cruz con una abultada inversión

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter