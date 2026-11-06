Este viernes, San Carlos vivirá su Fiesta de la Vendimia: votación, horarios, candidatas y todo lo que necesitas saber

Este viernes 6 de noviembre, el departamento de San Carlos será el encargado de abrir el calendario vendimial de la provincia, celebración que llegará con distintos artistas del Valle de Uco y que pondrá en valor la cultura. Todo mediante una jornada que será con entrada libre y gratuita para todos los espectadores.

Las puertas para el evento se abrirán a las 19 horas, cuando comenzará la previa a la fiesta con la presencia de artistas y dinámicas con el público. Siendo una de las cosas que los vecinos elegirán a la nueva reina, y es que desde las 19:30 tendrán la oportunidad de votar según la terminación del número de DNI, para lo que deberán tener el documento físico.

Terminada la previa, con los votos para la elección y los artistas bajo el escenario, desde las 22 se vivirá la Fiesta “Legado de Luz y Vendimia”. Lo cual llega como una propuesta artística que buscará homenajear las raíces e identidad del departamento.

“La puesta en escena invita a reconocer que las viñas son mucho más que parte del paisaje: representan herencia, memoria y vida. Un legado que se transmite de generación en generación y mantiene viva la esencia de un pueblo orgulloso de su historia, que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces”, comentaron desde el municipio.

Posterior a la puesta en escena, llegará el momento más esperado por todos los sancarlinos. Y es que, se comenzará con la despedida de Virginia Gómez para dar paso a la nueva Reina departamental de la Vendimia.

Quiénes son las candidatas a Reina y Virreina de la Vendimia de San Carlos

CANDIDATA N°1 AGUSTINA AGUIRRE REPRESENTA: ESTETICA LUZ Y GLAM

CANDIDATA N°2 VALENTINA GIAMPORTONE FERREIRA REPRESENTA: VILLA CHACÓN

CANDIDATA N°3 DAMARIS MARIANA MENDEZ VILLEGA REPRESENTA: PAREDITAS

CANDIDATA N°4 SOFIA GOMEZ CORREA REPRESENTA: EUGENIO BUSTOS

CANDIDATA N°5 ABRIL MULET REPRESENTA: VILLA SAN CARLOS

CANDIDATA N°6 MARIA PIA VALENZUELA RIZANTTI REPRESENTA: ESCUELA DE DANZAS SIENTE EL RITMO

CANDIDATA N°7 IRUPÉ BERENICE GONZALEZ VIDELA REPRESENTA: ESTUDIO DE DANZAS ARABES EDA

CANDIDATA N°8 CANDELA MARCELA ALARCÓN REPRESENTA: MEGA FERIA DE SAN CARLOS

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