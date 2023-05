Este viernes 26 de mayo se presentará la obra de teatro «Me duele una mujer» en Tunuyán. La misma es protagonizada por tres reconocidos actores, entre los que se encuentra Nicolás Cabré.

Así es que, este viernes, Tunuyán recibirá la obra Me duele una mujer en el Auditorio Municipal «Dr. Jorge Raúl Silvano». El horario estimado de la función es desde las 21 horas.

La comedia de Manuel Gonzales Gil llega en medio de una Gira Nacional. La misma cuenta con la presencia de Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje, quienes estarán juntos en el departamento por primera vez.

Las entradas pueden adquirirse de forma presencial o digital:

En primer lugar se podrán conseguir en la boletería del auditorio municipal, lo mismo de 10 a 13 horas o de 18 a 21 horas.

La segunda opción es a través de www.entradaweb.com.ar.

De qué trata

ME DUELE UNA MUJER cuenta la historia de un joven profesor de filosofía abandonado por su novia, quien vive los primeros seis meses en ese abandono. Una psicoanalista lo recibe en las diversas etapas de su tratamiento, marcando con su particular humor e ironía una paliza terapéutica. Él está siempre acompañado por su amigo inseparable.La obsesión por ella provoca que vea en cada mujer a su ex pareja y sólo al final sabremos si logra nuevamente transitar por esa esquina que hoy no se atreve a pasar.