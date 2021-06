El contexto de la pandemia y la necesidad de darle importancia a esta problemática persistente en la sociedad como lo es el suicidio en adolescentes, son algunas de las razones por la que se dictará esta charla virtual.

Estará a cargo de la Licenciada y Profesora en Psicología Angelina Casteluchi , quien es oriunda de La Consulta y se encuentra realizando la tesis para una maestría por lo que se encuentra investigando un plan preventivo para disminuir la conducta de riesgo y la conducta suicida en adolescentes.

«Nuestra provincia tiene altas estadísticas de suicidio adolescente, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años, la primera son los accidentes automóvilisticos. Estas estadísticas siguen en aumento y más por el efecto pandemia» . Angelina Casteluchi

La idea del abordaje de la temática pone énfasis en la prevención. Sobre esto Angelina destacó que la «prevención es comunitaria , no solamente le corresponde al equipo de salud si no que en comunidad se puede evitar la muerte de alguien, lo primero y más necesario es hablar sobre el tema y que cualquier ciudadano se cual sea el rol en el que está, pueda evaluar los riesgos de una persona, cuales son las señales de alarma casera de acudir y pedir ayuda», explicó.

Otro de los tópicos importantes de la temática es la necesidad de derribar mitos que se manejan en torno a este tema. Entre ellos las creencias del que se suicida no avisa, no da una advertencia, al contrario luego de que se hacen las autopsias psicológicas se van dando distintos indicadores de que tuvo esta idea. Otro de los mitos es que es un tema que «es mejor no hablar porque puede ser como un estímulo para que los adolescentes lo vayan a hacer«.

Quienes se encuentren interesados en la charla podrán participar de forma gratuita a través del perfil de Facebook de Alicia Benigaza las 19 horas. Entre los temas a tratar se encuentra la conceptualización, estadísticas a nivel nacional, cuales son los conceptos y factores de riesgo con teorías explicativas.

Te puede interesar —>Una organización de Tupungato, trabaja para prevenir el suicidio