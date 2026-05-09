Este sábado, Tunuyán presentará una divertida obra de teatro en el Auditorio Municipal

El reconocido personaje humorístico Pirulo Valmaceda desembarca por primera vez en Tunuyán con “Pirulo en el Aire”, un espectáculo que promete risas, diversión y situaciones inesperadas. Acompañado por sus inseparables amigos Mauro y Gerardo, el artista presentará una propuesta renovada que combina humor, entretenimiento y una puesta en escena dinámica.

La función se realizará el próximo sábado 9 de mayo, a las 21.30 horas, en el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano”. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del auditorio, jueves y viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas, o de manera online a través de EntradaWeb.

Luego de una exitosa gira nacional e internacional durante 2025, el ganador de cuatro Premios Carlos de la Gente vuelve a los escenarios con un show más ambicioso y cargado de nuevas historias. En esta oportunidad, la trama llevará a Pirulo al vertiginoso universo de la televisión, donde deberá enfrentarse a la fama, los sets de grabación y distintos desafíos que pondrán a prueba su carisma y ocurrencia.

A lo largo de 85 minutos, el público podrá disfrutar de una comedia ágil y divertida, atravesada por enredos y momentos emotivos. La aparición de un nuevo personaje femenino alterará la relación entre Pirulo y su hermano Segundo, generando situaciones tan inesperadas como desopilantes que atraparán tanto a grandes como a chicos.