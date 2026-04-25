Este sábado baja la temperatura y empieza un frente frío en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 20 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 5 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada nublada.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 17 grados a lo largo de un día mayormente nublado.