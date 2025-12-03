Este miércoles juran los nuevos Diputados nacionales: habrá cinco representantes de Mendoza

Este miércoles, a partir de las 13 horas, los nuevos diputados nacionales -quienes fueron electos en los pasados comicios- realizarán sus juramentos. A partir de ese momento, la nueva configuración del la Cámara de Diputados mostrará un mapa político completamente distinto en el Congreso. Entre los legisladores a los que se les tomará juramento estarán los cinco representantes que Mendoza eligió en las elecciones del 26 de octubre.

Con el contundente triunfo en las elecciones, La Libertad Avanza contará con mayor peso para respaldar las iniciativas del presidente Javier Milei. Uno de los lugares donde arrasó el oficialismo fue en Mendoza, donde -alianza con Alfredo Cornejo mediante- la lista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, encabezada por Luis Petri, ganó cuatro de las cinco bancas en juego.

El hasta ahora ministro de Defensa de la Nación tendrá como compañeros de bloque a Pamela Verasay y Álvaro Martínez-ambos lograron renovar sus escaños-, y Julieta Metral. Por su parte, por el peronismo sólo logró entrar Emir Félix, quien encabezó la lista de Fuerza Patria.

Cabe destacar que, previo al juramento de los flamantes diputados, está programada una reunión plenaria a las 11 para efectivizar las renuncias de diputados con mandato hasta 2027 que optaron por anticipar su salida para asumir otros cargos.

El “nuevo” Congreso quedará integrado por legisladores que renuevan sus bancas, otros que regresan tras un período fuera de la Cámara baja y un grupo numeroso de debutantes. Si bien el juramento se produce este miércoles 3 de diciembre, los nuevos diputados comenzarán a ocupar sus bancas desde el 10 de diciembre.

Los diputados mendocinos que ingresan al Congreso

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral

Fuerza Patria: Emir Félix

¿Quiénes son los diputados que renuncian?

La Libertad Avanza: Nadia Marquez, María Emilia Orozco

Unión por la Patria: Itai Hagman, Martín Soria

PRO: Silvia Lospennato y Diego Santilli

Frente de Izquierda: Christian “Chipi” Castillo