Este miércoles hay paro de bancos: a partir de qué hora

La Asociación Bancaria realizará este miércoles una medida de fuerza que afectará parcialmente la atención en bancos públicos, principalmente durante las últimas horas de atención al público.

Desde la Asociación Bancaria explicaron que la medida se realiza en rechazo a decisiones adoptadas tanto por el Banco Central como por el Banco Hipotecario.

En el caso del Banco Central, el sindicato cuestionó el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. En ese marco, se advierte que la medida podría generar la pérdida de 32 puestos de trabajo, además de afectar economías regionales. Además, el gremio aseguró que las autoridades mantuvieron una “posición intransigente” pese a las negociaciones desarrolladas ante la Secretaría de Trabajo.

Por su parte, respecto al Banco Hipotecario, denunciaron el cierre de sucursales y despidos en distintas provincias, y rechazaron cualquier política de ajuste que impacte sobre los trabajadores.

Además, el sindicato ratificó el estado de alerta y movilización y advirtió que podría profundizar las medidas si no obtiene respuestas por parte de las autoridades.

A qué hora comienza el paro

Según detallaron desde el gremio, el paro comenzará a las 12 y se extenderá durante las últimas tres horas de atención bancaria. En ese marco, el Banco Central de la República Argentina atenderá únicamente entre las 10 y las 12, mientras que el Banco Hipotecario también reducirá su horario habitual y cerrará antes de lo previsto.

Cuáles serían las consecuencias del paro

La reducción horaria podría generar demoras en distintos trámites presenciales, especialmente aquellos que requieren atención por ventanilla.

Entre las operaciones que podrían verse afectadas figuran:

Acreditaciones bancarias

Depósito y cobro de cheques

Operaciones empresariales

Trámites presenciales en sucursales

Desde las entidades señalaron que podrían registrarse demoras administrativas como consecuencia del recorte en la atención al público.

Lo que seguirá funcionando

Pese a la medida gremial, las operaciones digitales funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

Entre los servicios habilitados estarán:

Transferencias bancarias

Home banking

Pagos electrónicos

Uso de billeteras virtuales

También continuará disponible la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos mediante tarjeta de débito y DNI.