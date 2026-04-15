Este miércoles habrá cortes de agua en distintos puntos del Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas

La empresa Aguas Mendocinas informó que este miércoles 15 de abril se realizará un corte programado del servicio de agua potable que afectará a distintos sectores del Gran Mendoza. La interrupción se extenderá desde las 8 hasta las 18 y responde a trabajos de mantenimiento sobre un acueducto clave del sistema.

Según detallaron desde la compañía, la medida tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de la red y prevenir inconvenientes mayores en el suministro. En ese sentido, se trata de una intervención planificada que busca garantizar la continuidad y calidad del servicio en el mediano plazo.

El corte impactará en zonas específicas de varios departamentos. En Ciudad de Mendoza afectará al barrio La Favorita, mientras que en Godoy Cruz alcanzará al distrito Las Tortugas. En tanto, en Guaymallén y Luján de Cuyo la interrupción se extenderá desde Juan José Paso hasta Elpidio González y desde Acceso Sur por Costanera hasta Tapón Moyano.

Ante este escenario, la empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones para afrontar la jornada sin servicio. Entre las principales sugerencias, se destaca la necesidad de reservar agua potable, calculando al menos dos litros por persona, y almacenarla en recipientes limpios. También se aconsejó cuidar el nivel de los tanques domiciliarios.

Asimismo, se pidió a quienes residan en zonas cercanas a las áreas afectadas hacer un uso responsable y solidario del recurso, con el fin de evitar un consumo excesivo que pueda agravar la situación. Entre las medidas sugeridas se encuentra regular la intensidad del caudal en las canillas y evitar el uso de electrodomésticos como lavarropas y lavavajillas, así como el riego de jardines.

Finalmente, desde la empresa recordaron que el uso de mangueras para el lavado de veredas o el empleo de hidrolavadoras está prohibido durante todo el año. También insistieron en la importancia de controlar pérdidas y goteras en los hogares, con el objetivo de prevenir el desperdicio de agua, especialmente en contextos de restricción del servicio.