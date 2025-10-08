Search
Instagram Facebook Twitter
seleccion sub 20
mundial sub-20

Mundial Sub20: Argentina buscará clasificar a los cuartos de final contra Nigeria

El conjunto dirigido por Diego Placente se enfrentará al seleccionado africano por los octavos de final del Mundial

Este miércoles desde las 16:30, la Selección Argentina sub 20 jugará contra Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile. Encuentro que se podrá ver por el canal 9 Televida, Telefé o por TyC Sports.

En este partido, el equipo dirigido por Placente buscará asentar lo que mostraron en la fase de grupos, pues deberán ganar en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos para avanzar de fase y enfrentarse contra México. Y es que, los centroamericanos eliminaron al país organizador.

Recordemos que Argentina llega a esta instancia tras haber ganado los tres partidos en el grupo D (Italia, Australia y Cuba) y se clasificó como el mejor primero junto con Japón, siendo las únicas selecciones que lograron un puntaje perfecto en la previa.

Por lo que se vio en los últimos partidos, Argentina podría formar de la siguiente manera:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco.

ETIQUETAS:

Selección argentinaSub 20Mundial Sub 20

+ Noticias

calendario escolar

Vacaciones de verano: cuándo comienzan en el Valle de Uco según la DGE

Por: Génesis Sandoval

cuánto durará

El fin de semana largo llega con Zonda al Valle de Uco

Por: Redacción NDI

pronóstico hidráulico

El Valle de Uco está en jaque: qué nos espera en la temporada de sequía que acecha ríos y campos

Por: Génesis Sandoval

Elecciones 2025

El Valle de Uco suma más de 100 mil electores para los comicios legislativos

Por: Redacción NDI

inclusión

Tupungato celebró el Día Mundial de la Salud Mental y el Mes de la Inclusión

Por: Redacción NDI

uvas san carlinas

Ciudad de Mendoza homenajeó a San Martín con la presentación del vino “Héroe de Los Andes”

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter