Mundial Sub20: Argentina buscará clasificar a los cuartos de final contra Nigeria

Este miércoles desde las 16:30, la Selección Argentina sub 20 jugará contra Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile. Encuentro que se podrá ver por el canal 9 Televida, Telefé o por TyC Sports.

En este partido, el equipo dirigido por Placente buscará asentar lo que mostraron en la fase de grupos, pues deberán ganar en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos para avanzar de fase y enfrentarse contra México. Y es que, los centroamericanos eliminaron al país organizador.

Recordemos que Argentina llega a esta instancia tras haber ganado los tres partidos en el grupo D (Italia, Australia y Cuba) y se clasificó como el mejor primero junto con Japón, siendo las únicas selecciones que lograron un puntaje perfecto en la previa.

Por lo que se vio en los últimos partidos, Argentina podría formar de la siguiente manera:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco.