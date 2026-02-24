Este martes, San Carlos hará su presentación en el Paseo Federal 2026

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad a acompañar la participación del departamento en el Paseo Federal 2026, que se desarrollará del 23 al 25 de febrero en el Predio Verde – Polideportivo de Lavalle, en el departamento de Lavalle, de 19:00 a 23:00 horas.

San Carlos contará con un stand institucional donde se pondrá en valor la cultura, la identidad y el potencial turístico del departamento, mostrando aquello que nos distingue como el corazón del Valle de Uco.

Este martes 24 de febrero viviremos la gran noche de San Carlos, acompañando a nuestra Reina Departamental, Virginia Gómez Coronel, quien representará con orgullo a todos los sancarlinos.

Durante la jornada se presentará un espectáculo artístico que ofrecerá un resumen del acto vendimial departamental, reviviendo los momentos más significativos de nuestra Fiesta de la Vendimia y compartiendo con el público la esencia de esa celebración que nos une como comunidad.

Además, en el stand se estarán entregando productos típicos que representan nuestra identidad productiva, como el tradicional orégano sancarlino, símbolo del trabajo y la dedicación de nuestros productores.

El Paseo Federal constituye un espacio de encuentro entre los distintos departamentos de Mendoza, donde se comparten expresiones culturales, propuestas turísticas y la riqueza de cada territorio.