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cálido recibimiento

Este lunes Tunuyán recibirá a la virreina de la Vendimia Agustina Giacomelli

La joven soberana del departamento y virreina de Fiesta Nacional llegará para reencontrarse con los vecinos

Este lunes 16 de marzo el departamento de Tunuyán vivirá un momento muy esperado por todos, y es que la virreina nacional de la Vendimia, Agustina Giacomelli, llegará para reencontrarse con los vecinos que tanto la apoyaron en su camino a la corona.

El encuentro se realizará desde las 20 partiendo desde la calle Emilio Civit y San Martín para luego arribar a la plaza departamental, donde finalmente se reunirá con los ciudadanos del departamento en un acto emocionante para Tunuyán.

Este evento contará con la participación del ballet federal del municipio y con música, viviendo esta vuelta de la reina como una fiesta y con la mayor de las emociones. Más aún tras haber hecho historia y conseguir ser la tercer virreina de la historia de la comuna.

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