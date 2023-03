La semana entra en su segunda mitad con lo que será un día caluroso. Pues se espera que lleguen cambios climáticos en la jornada. Esto fue anunciado por la Dirección de Contingencias Climáticas. La misma anunció la llegada del calor en este jueves, día que se espera que tenga al cielo parcialmente cubierto.

Los cambios en el día de hoy se van a hacer presentes en la térmica. Ya que los especialistas han confirmado que las temperaturas subirán. De esta manera, la máxima se aproximará a los 30 grados en el desarrollo de la fecha. Junto con ello se espera que haya una mínima cercana a los 18°C.

Al igual que como se vienen viendo, hoy no habría precipitaciones. Pues ayer no se emitieron alertas por posibles contingencias y esto seguirá igual para la jornada. Según anunciaron desde el Sistema Meteorológico Nacional las lluvias no volverán hoy. Por lo tanto, la única eventualidad que se confirmó es la presencia de vientos moderados del este.

El calor seguirá siendo una realidad a lo largo del viernes. Esto lo anticiparon los especialistas, al pronosticar un día con cielo parcialmente nublado y con temperaturas altas. Así es que se espera que la máxima se acerque a los 31 grados en el desarrollo de la jornada. Junto con esto se anunciaron vientos moderados del noreste y posibilidades de lluvias.

Llegada del fin de semana

Entrando en el primer día del fin de semana, la provincia se va a encontrar con una disminución en las temperaturas. Si bien el calor va a seguir presente, el sábado va a refrescar un poco. Así es que se espera una máxima cercana a los 28 grados. Junto con esto se prevé que el cielo este parcialmente cubierto y haya vientos moderados del este.