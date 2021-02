La patrona de los enfermos es venerada por cientos de fieles bajo un estricto protocolo de salud por la pandemia de coronavirus. Mirá su milagro e historia.

Este jueves 11 de febrero, se celebra el Día de la Virgen de Lourdes, cuyo logro comienza un día como hoy, hace 156 años, cuando la Virgen María hacía su primera aparición en la localidad de Lourdes, Francia.

La primera persona en ver este acontecimiento fue una niña de 14 años, llamada Bernardita. En Argentina, hay sólo cuatro santuarios en honor a “Nuestra Señora de Lourdes”, y uno de ellos es el que está en el Challao, en Las Heras.Para quienes no profesan la religión Católica o no tienen en claro quién es Lourdes, no es nadie más que la Virgen María, madre de Jesús, Hijo de Dios, según el credo Católico Apostólico Romano.

Un 11 de febrero de 1858, María hizo su primera aparición en la Gruta de Massabielle, muy cerca de la localidad de Lourdes, en Francia. Es por este motivo, que la imagen que apareció de María en ese sitio, adoptó el nombre de Nuestra Señora de Lourdes, en referencia a dicho lugar. Varios testimonios a nivel mundial señalan que personas que han sumergidos sus manos allí se han sanado de su enfermedad milagrosamente.

Los horarios de las misas

Este año, debido a la pandemia por Covid-19, el Arzobispado de Mendoza decidió no realizar la procesión que suele convocar a miles de files.Sin embargo, sí se realizarán varias misas, pero en esta oportunidad serán al aire libre en el playón del santuario. Por la tarde, a las 17 se realizará la tradicional misa para pedir por los enfermos y, a las 21, la última eucaristía estará presidida por monseñor Marcelo Colombo.