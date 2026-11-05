Este jueves reducirán la circulación en el Acceso Sur: en qué horarios y qué tramo estará afectado

Quienes habitualmente circulen por el Acceso Sur deberán pensar en vías alternativas para poder realizar sus viajes: este jueves el corredor tendrá restricciones en la circulación debido a que se llevarán a cabo trabajos vinculados a la construcción de la tercera trocha. La reducción del tránsito comenzará a las 8.30, a la altura de Boedo, y afectará a los vehículos que circulen en ambos sentidos.

Durante la intervención quedará habilitado un solo carril por mano, mientras que las colectoras podrán utilizarse como alternativa. Según detallaron desde el Gobierno provincial, los trabajos se concentrarán en la limpieza y el replanteo del cantero central, donde se instalarán los equipos necesarios para continuar con la obra.

La reducción será a la altura de calle Boedo (Foto: Gobierno de Mendoza).

Según informó el Ejecutivo, las tareas se extenderán hasta las 13.30 o las 14. Ante estas restricciones, recomendaron circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaje en la zona.

Cómo es la obra de ampliación del Acceso Sur

Las restricciones se enmarcan en el proyecto de transformación del Acceso Sur, sobre la Ruta Nacional 40, que abarca 18 kilómetros en Luján de Cuyo. La intervención contempla la construcción de una tercera trocha entre Paso y Azcuénaga, además de nuevos puentes en los cruces de Malabia, Castro Barros y Zapiola.

Estas estructuras permitirán mantener el ancho de circulación de la autopista en esos sectores y evitar los estrechamientos que hoy obligan a reducir la velocidad y generan situaciones de riesgo para los conductores.

La obra está a cargo de las empresas CEOSA y Da Fré & Dumandzic, bajo una unión transitoria, y cuenta con una inversión de 77 millones de dólares. El proyecto apunta a mejorar la capacidad y la seguridad de uno de los principales corredores viales del área metropolitana.

Según los datos oficiales, más de 150.000 usuarios utilizan diariamente este tramo para conectar distintos puntos del Gran Mendoza con Luján de Cuyo. El plazo de ejecución previsto es de 22 meses, aunque el proyecto contempla hitos de avance a partir de los 12 meses.