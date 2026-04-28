Este invierno, Mendoza brindará apoyo y refugio a personas en situación de calle

Con la llegada de los días más fríos, Mendoza puso en marcha un operativo especial para asistir a personas en situación de calle, en el marco del Plan Invierno 2026. La intervención se desarrolló en la Iglesia La Merced y estuvo a cargo del Ministerio de Salud, con un enfoque que busca dar respuestas integrales más allá de la emergencia climática (incluye salud, identidad y acceso a la justicia).

El dispositivo fue coordinado por la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante y ofreció controles médicos, vacunación y acompañamiento social. La salud mental y las adicciones se ubicaron como ejes centrales del abordaje (una de las principales demandas detectadas durante la jornada), junto con la posibilidad de tramitar el DNI y acceder a asesoramiento en discapacidad. Según datos oficiales, más de 100 personas fueron asistidas, muchas de ellas en contextos de alta vulnerabilidad.

Uno de los datos que encendió alertas es la dimensión del problema. Mientras el sistema provincial cuenta con más de 250 plazas de alojamiento (tras la incorporación reciente de nuevos espacios), organizaciones sociales y la Iglesia estiman que la cantidad de personas en situación de calle podría superar las 700 en toda la provincia (muy por encima de los registros oficiales).

En paralelo, el Gobierno avanza en una estrategia de descentralización para ampliar la cobertura. La asistencia ya no se concentrará únicamente en la Ciudad de Mendoza, sino que busca fortalecerse en cada departamento (a través del trabajo conjunto con municipios y operativos sanitarios móviles que funcionan durante todo el año).

El objetivo final va más allá de atravesar el invierno. La apuesta es reinsertar a estas personas en el sistema de salud y garantizar derechos básicos de manera sostenida (con articulación entre el Estado, la Iglesia y las comunas), en un contexto donde el frío vuelve a exponer una problemática estructural que crece año a año.