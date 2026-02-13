Este es el vino del Valle de Uco que eligió Bad Bunny antes de sus shows en River

En la antesala de sus tres recitales en el Estadio Monumental, el cantante puertorriqueño Bad Bunny participó de una cena privada en el restaurante Ness, ubicado en el barrio porteño de Núñez. Allí, el artista probó una selección de vinos argentinos, entre los que se destacó un Malbec Aluvional de la bodega Zuccardi, elaborado en el Valle de Uco, Mendoza.

La visita se concretó cerca de las 23. Según trascendió, el músico ingresó al lugar con gorra, capucha y el rostro cubierto, manteniendo un perfil bajo. Durante la cena, testigos señalaron que se mostró distendido y compartió conversaciones informales con el personal del restaurante, en un clima relajado.

El menú incluyó algunos de los platos característicos de la casa: pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp y arroz con queso Lincoln y brócoli. El cierre fue un flan de halva, un postre con inspiración en sabores de Medio Oriente.

En cuanto a las bebidas, el restaurante organizó una degustación que incluyó etiquetas de Jujuy, Salta, San Juan y la Patagonia, además del vino mendocino. Según fuentes del lugar, el Malbec del Valle de Uco fue uno de los destacados de la noche. Al finalizar la cena, integrantes de su entorno optaron por llevarse algunas botellas como recuerdo, entre ellas un Chardonnay patagónico y un Malbec de Finca Las Carreras.

La presencia del artista en Buenos Aires se da en el marco de sus presentaciones en el Estadio Monumental, previstas para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, en una semana marcada por una intensa agenda internacional que incluyó su reciente paso por importantes escenarios y premiaciones.