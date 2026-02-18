Este es el protocolo para regular las llamadas de emergencia desde las escuelas

El Ministerio de Salud de la provincia oficializó la Resolución 214, una normativa que busca poner orden al uso de los recursos sanitarios en el ámbito escolar. A través de este documento, se aprobó el nuevo Protocolo Oficial para la Activación del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), estableciendo límites estrictos sobre cuándo debe intervenir una ambulancia en los colegios.

La medida surge tras detectar un incremento sostenido en las llamadas provenientes de instituciones educativas. Según los considerandos de la resolución, se ha verificado que en numerosas ocasiones las solicitudes “no responden a criterios de urgencia o emergencia médica”.

Esta situación genera un impacto negativo en la disponibilidad operativa del sistema, ya que las ambulancias —consideradas un recurso sanitario crítico— se encuentran ocupadas en casos menores mientras podrían estar atendiendo situaciones donde la vida de una persona corre peligro real.

A partir de ahora, la activación del SEC en las escuelas deberá realizarse exclusivamente bajo criterios técnicos de rigor. La resolución delimita dos categorías principales: