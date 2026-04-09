Este es el nuevo protocolo de limpieza que deberán aplicar todos los hospitales de Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza avanzó con una nueva normativa que obliga a todos los hospitales (públicos, privados y de la seguridad social con internación) a aplicar un Plan Provincial de Higiene Hospitalaria, con el objetivo de reducir infecciones dentro de los centros médicos. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y ya comenzó a regir en toda la provincia.

La decisión surge como respuesta a las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS), un problema que impacta con fuerza en sistemas sanitarios de todo el mundo (especialmente en países de ingresos medios y bajos). Según datos internacionales, este tipo de infecciones afecta a cerca del 15% de los pacientes internados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de una de las amenazas más importantes para la salud global (sobre todo cuando se combina con la resistencia a los antibióticos). Sin embargo, especialistas coinciden en que hasta el 70% de estos casos pueden evitarse con protocolos adecuados de limpieza y desinfección, ya que muchas infecciones se originan en superficies o equipamiento contaminado.

La normativa establece que cada institución deberá diseñar e implementar procedimientos específicos de higiene (adaptados al nivel de riesgo de cada área), además de nombrar responsables de gestión ambiental y conformar comités interdisciplinarios (integrados por personal de limpieza, profesionales de la salud, autoridades y equipos de calidad). Estos espacios tendrán a cargo la supervisión de insumos, la capacitación del personal y la aplicación de protocolos.

Por último, se dispuso un sistema de control bajo el Programa Provincial de Prevención, Vigilancia y Control de IACS (que monitoreará el cumplimiento en toda la provincia) y se fijó un plazo de hasta doce meses para que todos los establecimientos alcancen la adecuación total a los ახალი estándares sanitarios exigidos.