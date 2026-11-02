Este es el cronograma de servicios públicos de la Ciudad en noviembre

La Municipalidad de Mendoza dio a conocer el cronograma de trabajos de servicios públicos previsto para la semana del lunes 2 al viernes 6 de noviembre. Las intervenciones incluirán tareas de mantenimiento del arbolado, recuperación de espacios verdes y reparación de calles en diferentes puntos de la Ciudad.

En cuanto a los espacios verdes, se realizarán reparaciones de estructuras, canteros y cordones, además de trabajos de poda de árboles y arbustos. También se llevarán adelante intervenciones puntuales sobre el arbolado, de acuerdo con expedientes, notas y reclamos recibidos por el municipio.

Por otra parte, el operativo de bacheo frío tendrá el siguiente recorrido:

Lunes 2: calle A. Álvarez al 207 y Pellegrini al 148, 100 y 05.

Martes 3: provincia de Chaco al 3080 y 3086, Houssay al 100 y Vucetich J. 2980.

Miércoles 4: Paso de los Andes 1833, 1863, 1887, 2562 y 3202.

Jueves 5: Montecaseros 1914, 2410, 2480, 2690 y 2810; e Ituzaingó al 2900, 2715, 2690, 2518, 2310, 2217 y 1800.

Viernes 6: A. del Valle al 742, 722, 381 y 344.

En tanto, el bacheo caliente se desarrollará en los siguientes puntos: el lunes 2 en Moreno al 100; el martes 3 en Don Bosco al 45; el miércoles 4 en España 1425; el jueves 5 en Lavalle al 100 y el viernes 6 en Montecaseros al 2943.