Huracán vs Defensa y Justicia, San Lorenzo vs Arsenal, River vs Colón e Independiente vs Argeninos Juniors, un domingo cargado de fútbol en Argentina. Conocé los detalles.

Los partidos

Huracán será local este domingo ante Defensa y Justicia, que presentará un equipo alternativo, buscando puntos para aumentar su flojo promedio y hacer valer la «paternidad» ante el equipo de Florencio Varela, que en seis presentaciones nunca le pudo ganar, en un cotejo por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El compromiso se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, desde las 13.30, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Ariel Penel.

San Lorenzo iniciará el nuevo ciclo con el entrenador uruguayo Paolo Montero cuando visite este domingo a Arsenal de Sarandí, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha inicial del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará a partir de las 15.45 en el estadio del Viaducto, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal Fox Sports.

River Plate, enfocado en su participación en la Copa Libertadores y con un equipo integrado por algunos titulares y varios suplentes, será local este domingo ante Colón de Santa fe, reciente campeón de la Copa de Liga y con varios positivos en coronavirus en su plantel, en el inicio del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, a partir de las 18, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

Independiente recibirá hoy a Argentinos Juniors en el estadio Libertadores de América, en uno de los encuentros de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido comenzará a las 20.15, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Andrés Merlos.