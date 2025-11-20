Este 22 de octubre se realizará la Expo Mendoza Voluntaria: los detalles

El próximo 22 de noviembre, se realizará en Godoy Cruz la Expo Mendoza Voluntaria 2025, en Paso de los Andes y Colombia – (inmediaciones Colegio Padre Valentín Bonetti).

De forma libre y gratuita, de 11 a 19 horas, se podrá recorrer durante toda la jornada stands para conocer los principales proyectos locales, escuchar testimonios, participar en actividades y sumarse a distintas causas que transforman la vida de las comunidades.

Organizada por la Obra Don Orione y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en conjunto con el HCD de Godoy Cruz; la Expo reunirá a más de 50 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones solidarias de toda la provincia con el propósito de visibilizar, inspirar y fortalecer el trabajo del voluntariado mendocino.

¿Quiénes participan de la Expo Mendoza Voluntaria 2025?

Rotaract – Fundavita – AVOME – Payamédicos – Fundación Pulso Educativo – Hogar Don Orione – Cruz Roja – Cáritas Mendoza – Madres del Ser – Generando Puentes – Club del Ocio – Salud Mental de Talita Kun – OAJNU – Banco de Alimentos Mza- Mendonarte – Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz – AFS – Fundación Equino – ADOM – Crecer Felices – Gravida – Scout de Argentina Asociación Civil – Manos Unidas – Empate – Fundación Corazones Dispuestos – Transplantados Mza – Endomendoza – Sancarlinos Agradecidos – Red Sanar – Voluntariado Hospital Pereyra – Fundación Puente Vincular – Pempa – TECHO – Voluntariado Universitario UNCUYO – Grupo Scout Don Orione – Coninfancia – Caciques Mendoza – Misión Animal – Mochi – Corazones en Solidaridad – Conin Luján – Sueños de soles – Jóvenes por el clima – Recrearnos