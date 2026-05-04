Search
Instagram Facebook Twitter
clases
Contingencias

Estas son las zonas donde suspendieron las clases a la tarde por el Zonda

Se determinó la suspensión de clases presenciales en tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes se determinó la suspensión de clases presenciales en tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

ETIQUETAS:

clasesZondaUspallata

+ Noticias

Contingencias

Estas son las zonas donde suspendieron las clases a la tarde por el Zonda

Por: Redacción NDI

CIRCULABAN EN AUTOMÓVIL

Detuvieron a tres jóvenes armados en Tupungato: habían sido denunciados por amenazas

Por: Redacción NDI

Liga Profesional

Liga Profesional: a la espera del rival de la Lepra, estos son los cruces de playoffs

Por: Agustin Zamora

BOLETÏN OFICIAL

El Gobierno levantó la prohibición de vapeadores y reguló su comercialización: los detalles

Por: Redacción NDI

Alta montaña

Estas son las empresas que compiten por la concesión del Aconcagua por 20 años

Por: Belén García

PRIMERA NACIONAL

Fin de ciclo para Mariano Toedtli: tras el empate con Morón, la dirigencia de Godoy Cruz decidió despedir al entrenador

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter