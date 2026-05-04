Estas son las zonas donde suspendieron las clases a la tarde por el Zonda

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes se determinó la suspensión de clases presenciales en tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.