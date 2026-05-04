Estas son las empresas que compiten por la concesión del Aconcagua por 20 años

El Gobierno avanzó en la apertura de sobres para optimizar las prestaciones en el Parque Provincial Aconcagua. Un total de doce firmas presentaron sus propuestas para operar bajo un nuevo esquema de concesiones a largo plazo.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que esta iniciativa busca terminar con décadas de precariedad. Muchos de los prestadores actuales han operado durante 30 o 40 años mediante permisos provisorios. El nuevo modelo a 20 años pretende otorgar previsibilidad económica, elevar la calidad de atención al andinista y endurecer los estándares de protección ambiental.

Las competidoras

Aconcagua Visión SRL, Lanko Altas Montañas, South Face SAS, Backpack Logística SA, Aconcagua Expediciones SA, Víctor Hugo Herrera (Mallku).

Zurbriggen 6.962 SAS, Andesport SAS, Helicopter AR SA, Aconcagua MG SA, Fernando Grajales Expeditions SA y Juan Antonio Herrera.

La licitación no solo cambia la gestión administrativa, sino también la fisonomía operativa del cerro. Basado en un estudio de capacidad de carga y criterios de conservación, se ha establecido una nueva zonificación que incluye la relocalización de campamentos clave.

Los puntos neurálgicos habilitados como bases y zonas de aproximación serán:

Confluencia

Pampa de Leñas y Casa de Piedra

Plaza de Mulas y Plaza Argentina

Los concesionarios deberán gestionar de manera integral servicios de alojamiento, gastronomía, logística de carga, comunicaciones y guías, siempre bajo estrictos protocolos de sustentabilidad.

Para calificar, cada empresa debió presentar un plan detallado que incluya el uso de energías renovables, gestión eficiente del agua y evacuación de residuos. Además, el Estado contará con garantías contractuales mediante seguros de caución, lo que permitirá una respuesta rápida y remediación inmediata ante cualquier incumplimiento ambiental o técnico.

La Comisión Evaluadora inicia ahora la fase de análisis técnico y legal. La meta de las autoridades provinciales es concretar la adjudicación oficial antes del inicio de la próxima temporada estival, marcando así el comienzo de una etapa jerarquizada en el manejo de la alta montaña mendocina.