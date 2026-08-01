Estas son las bodegas y emprendimientos que representarán a Mendoza en un prestigioso certamen internacional

El viernes se llevó a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo una nueva edición de los Best of Mendoza’s Wine Tourism, donde ocho proyectos mendocinos fueron distinguidos con el máximo galardón y obtuvieron el derecho de representar a la provincia en la competencia internacional de la Red de Grandes Capitales del Vino, que se realizará en octubre en Bahía de Hawke, Nueva Zelanda.

En la ceremonia de premiación donde también se entregaron las distinciones Bronce y Plata en distintas categorías vinculadas al turismo del vino. En esta edición participaron más de 86 proyectos, de los cuales 75 llegaron a la instancia de evaluación.

Durante la ceremonia, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que el crecimiento del turismo del vino “no ocurre por casualidad” y lo atribuyó al trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado.

Por su parte, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacó el crecimiento sostenido del certamen y el nivel alcanzado por la oferta enoturística de la provincia. En ese sentido, sostuvo que “los Best of muestran la capacidad de innovación de nuestras bodegas y emprendimientos turísticos” y remarcó que “cada edición eleva el nivel de la competencia“.

Los ganadores que competirán a nivel internacional

Los reconocimientos Oro, que otorgan el pase a la instancia internacional, fueron para:

Alojamiento: La María Hotel Boutique.

La María Hotel Boutique. Arquitectura y Paisaje: Casa Drummond by Bodega Trivento.

Casa Drummond by Bodega Trivento. Arte y Cultura: Autores por los Caminos del Vino.

Autores por los Caminos del Vino. Experiencias Innovadoras: Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca.

Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca. Prácticas Sustentables: Bodega Kaiken.

Bodega Kaiken. Restaurantes o Experiencias Culinarias: Savia Cocina Casarena.

Savia Cocina Casarena. Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola: HelicopTour.

HelicopTour. Pequeñas Bodegas: Escala Humana Wines. Esta categoría es de carácter local y no participa en la competencia internacional.

Además de los máximos galardones, el certamen reconoció con distinciones Plata y Bronce a otros establecimientos y emprendimientos turísticos destacados.

En Alojamiento fueron premiados Luxury Lodge Anaia Wines (Bronce) y Puesto del Indio Hotel & Lodge (Plata). En Arquitectura y Paisaje recibieron reconocimientos Casa Agostino Luxury Wine Resort (Bronce) y Escala Humana Wines (Plata).

En Arte y Cultura fueron distinguidos Arte Contemporáneo y Vino de Montaña, de Terrazas de los Andes (Bronce), y San Martín y el Vino, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Plata). En Experiencias Innovadoras, los premios fueron para Pioneros Fly Fishing & Outdoor (Bronce) y Petit Infierno Cabaret, de Bodega Sottano (Plata).

Dentro de Prácticas Sustentables fueron reconocidos Silvia Corti Wines (Bronce) y Sheraton Hotel Mendoza (Plata), mientras que en Restaurantes o Experiencias Culinarias las distinciones quedaron para Bodega DiamAndes (Bronce) y Crux Cocina, de Bodega Alfa Crux (Plata).

En Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola fueron premiados Upa Mendoza (Bronce) y Corazón de Lunlunta (Plata). Finalmente, en la categoría local Pequeñas Bodegas recibieron reconocimientos Penedo Borges Bodega Boutique (Bronce) y Bodega Divendres (Plata).

Qué son los Best of Mendoza’s Wine Tourism

Los Best of Mendoza’s Wine Tourism constituyen la instancia provincial del concurso organizado por la Red de Grandes Capitales del Vino, integrada por algunas de las principales regiones vitivinícolas del mundo y de la que Mendoza forma parte desde 2005.

Cada año, el certamen distingue propuestas vinculadas al enoturismo por su calidad, innovación y sustentabilidad, con el objetivo de reconocer las experiencias que fortalecen la oferta turística de la provincia y proyectarlas a nivel internacional.