Estas son las 5 películas de Anne Hathaway que estarán en el cine

Anne Hathaway se prepara para un 2026 sin descanso: será una de las figuras con más estrenos en la pantalla grande, protagonizando al menos cinco filmes que llegarán a los cines durante todo el año.

1. Mother Mary

En abril llegará este drama psicológico dirigido por David Lowery. La historia explora el mundo del pop y la moda a través del vínculo entre una estrella musical y su ex diseñadora de vestuario, en un relato cargado de tensión emocional.

2. The Devil Wears Prada 2

Más de veinte años después del éxito original, Hathaway regresa al universo fashion junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. La secuela promete recuperar el glamour, el humor ácido y las tensiones que convirtieron a la primera película en un clásico moderno.

3. The Odyssey

En julio será parte del ambicioso proyecto dirigido por Christopher Nolan, una adaptación cinematográfica del clásico de Homero. Hathaway interpretará a Penélope y compartirá elenco con Matt Damon, Tom Holland y Zendaya.

4. Flowervale Street

En agosto llegará este thriller de ciencia ficción escrito y dirigido por David Robert Mitchell. La trama gira en torno a una familia que comienza a descubrir hechos inquietantes en su vecindario, en una historia que combina misterio y tensión.

5. Verity

Para octubre está prevista la adaptación del best seller de Colleen Hoover. Se trata de un thriller romántico oscuro en el que Hathaway dará vida a la enigmática Verity Crawford, un personaje rodeado de secretos y situaciones inquietantes.

Con propuestas que van desde el drama íntimo hasta la superproducción épica, 2026 se perfila como uno de los años más intensos y versátiles en la carrera de Anne Hathaway.