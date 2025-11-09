Estas fueron las palabras de Javier Milei a Rodrigo Paz Pereira

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión informal con el mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en La Paz. El encuentro se dio tras la ceremonia de asunción y marcó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral.

Durante el diálogo, Milei le transmitió un mensaje directo a su par boliviano. “Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, afirmó en un tono empático. La conversación fue grabada por la Casa Rosada y difundida a través de redes oficiales. En el encuentro estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y por Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Milei aprovechó el encuentro para ofrecer colaboración en distintas áreas de gestión. “En lo que creas que podemos ayudarte, a la orden”, sostuvo. La frase fue interpretada como un gesto político hacia el nuevo gobierno de Bolivia.

Paz Pereira, por su parte, agradeció el apoyo y destacó la necesidad de fortalecer la relación con la Argentina. “A la orden nosotros también. Estamos a favor de cambiar Bolivia y creo que eso es muy importante para todos”, respondió.

La reunión concluyó en un clima cordial y con intercambio de presentes. Milei regaló un bolso de cuero, mientras que Pereira entregó una piedra “bolivianita” de color violeta, que llamó la atención del presidente argentino. “Sos bienvenido. Lo van a coordinar entre los cancilleres y hacemos una linda reunión”, le propuso el mandatario argentino antes de despedirse.

La visita de Milei a Bolivia se enmarca en una etapa de acercamiento con los países del norte. Con este gesto, la Casa Rosada busca consolidar una red de cooperación con gobiernos aliados en materia comercial y energética. “Éxitos y bendiciones”, se despidió Milei, dejando abierta la puerta a un próximo encuentro entre ambos jefes de Estado.