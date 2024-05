¿Estás de acuerdo? Para Javier Milei, Menem “fue el mejor presidente de la historia”

El Presidente Javier Milei afirmó hoy que Carlos Saúl Menem fue “el mejor presidente de los últimos 40 años” de la Argentina, al encabezar el acto de colocación del busto del fallecido ex mandatario en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, donde se le rindió homenaje al cumplirse 35 años de las elecciones que lo consagraron presidente por primera vez.

“Estamos haciendo un acto de justicia”, sostuvo el Presidente Milei y agregó que traer la imagen de Menem “a la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de 10 años” es la manera de “reconocer su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos”, que contabilizan tres períodos como Gobernador de La Rioja, dos como Presidente y tres como Senador de la Nación, “en todos los casos por el voto popular”.

En este sentido, el actual mandatario indicó que Menem “nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo”, tras recordar que “recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del ‘89”, además de “ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización”, logros que “lideró con audacia, intuición y pragmatismo”.

Un 14 de mayo de 1989 Carlos Menem ganó las elecciones adelantadas, y ocupó el cargo de Presidente de la Nación durante dos períodos consecutivos, hasta 1999, lapso durante el cual lideró una transformación del Estado y una modernización de la organización económica.

A 35 años de esos comicios, el busto del exmandatario riojano fue colocado este mediodía en el Hall de Honor, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los presidentes, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada.

Participaron de la ceremonia la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la hija del ex Presidente, Zulema Menem; el hermano del ex mandatario, Eduardo Menem; el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ex Vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf; el Ministro del Interior, Guillermo Francos; la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el Vocero Presidencial, Manuel Adorni; el Secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el Secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el Subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Menem, entre otros funcionarios y familiares del ex mandatario.