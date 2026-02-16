Search
Instagram Facebook Twitter
DSC_7054-scaled-e1770995093676
oportunidad

Están abiertas las inscripciones para ser parte del Servicio Penitenciario de Mendoza

Quienes estén interesados deberán subir la documentación solicitadade manera virtual ingresando al portal de Gobierno del Servicio Penitenciario provincial.Podrán hacerlo hasta el lunes 31 de marzo del presente año.

El Servicio Penitenciario de Mendoza continúa impulsando la convocatoria de las pre-inscripciones al “Curso de Aspirantes a Agentes Penitenciarios del Escalafón de Seguridad”. Las mismas se están desarrollando de forma on-line, completando el siguiente formulario digital o escaneando el código QR, de la publicación.

Los postulantes deberán, en principio, subir la documentación solicitada para posteriormente continuar con la selección del personal, la cual constará de instancias de aptitud física y psicológica, entre otras.

Una vez terminado este proceso, quienes hayan aprobado las distintas fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente seis meses,orientado a dotar a los futuros agentes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio profesional de sus funciones dentro del régimen penitenciario.

El diseño curricular responde a un enfoque integral, interdisciplinario, basado en competencias, y contempla una diversidad de áreas formativas.

El Instituto de Formación Penitenciaria constituye así un pilar fundamental en la profesionalización del personal penitenciario, asegurando estándares de calidad y eficiencia en la administración de la seguridad y el tratamiento dentro del ámbito penitenciario provincial.

Documentación a enviar

Pág. 1 – DNI frente y reverso
Pág. 2 – Constancia de CUIL (www.anses.gob.ar/consultas/constancia-de-cuil)
Pág.3 – Partida de Nacimiento actualizada (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/partidas-digitales/)
Pág. 4 – Certificado Analítico de Estudios Secundarios, definitivo y legalizado. (Poder Judicial)
Pág. 5 – Certificado de Antecedentes Penales (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/certificado-de-antecedentes-penales/)
Pág. 6 – Certificado Médico de aptitud para test físico, indicando estatura. Mínimo exigido: 1,55 metros.
Pág.7 – Constancia de Junta Electoral (www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/registro-de-infractores)
Pág. 8 – Constancia Juicios Universales (www.jus.mendoza.gov.ar/juicios-universales)
Pág. 9 – Constancia Registro Deudores Alimentarios (www.jus.mendoza.gov.ar/deudores-alimentarios).

Pág. 10 – Currículum vitae con foto actualizada.

ETIQUETAS:

Mendozainscripcionesservicio penitenciario

+ Noticias

oportunidad

Están abiertas las inscripciones para ser parte del Servicio Penitenciario de Mendoza

Por: Redacción NDI

Encuentro

A pesar de la resistencia, el Gobierno avanza con la minería

Por: Belén García

No escarmientan

Dos conductores borrachos protagonizaron un fuerte choque en San Carlos: hay hospitalizados

Por: Redacción NDI

Reforma laboral

Tras la polémica, Bullrich confirmó que las licencias médicas por enfermedades graves se pagarán al 100%

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Con alerta por tormentas: así estará el tiempo este lunes de Carnaval en Mendoza

Por: Redacción NDI

PASÓ EN LUZURIAGA

VIDEO: un camión se hundió en medio de la calle tras el colapso de un colector cloacal en Maipú

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter