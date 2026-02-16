Están abiertas las inscripciones para ser parte del Servicio Penitenciario de Mendoza

El Servicio Penitenciario de Mendoza continúa impulsando la convocatoria de las pre-inscripciones al “Curso de Aspirantes a Agentes Penitenciarios del Escalafón de Seguridad”. Las mismas se están desarrollando de forma on-line, completando el siguiente formulario digital o escaneando el código QR, de la publicación.

Los postulantes deberán, en principio, subir la documentación solicitada para posteriormente continuar con la selección del personal, la cual constará de instancias de aptitud física y psicológica, entre otras.

Una vez terminado este proceso, quienes hayan aprobado las distintas fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente seis meses,orientado a dotar a los futuros agentes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio profesional de sus funciones dentro del régimen penitenciario.

El diseño curricular responde a un enfoque integral, interdisciplinario, basado en competencias, y contempla una diversidad de áreas formativas.

El Instituto de Formación Penitenciaria constituye así un pilar fundamental en la profesionalización del personal penitenciario, asegurando estándares de calidad y eficiencia en la administración de la seguridad y el tratamiento dentro del ámbito penitenciario provincial.

Documentación a enviar

Pág. 1 – DNI frente y reverso

Pág. 2 – Constancia de CUIL (www.anses.gob.ar/consultas/constancia-de-cuil)

Pág.3 – Partida de Nacimiento actualizada (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/partidas-digitales/)

Pág. 4 – Certificado Analítico de Estudios Secundarios, definitivo y legalizado. (Poder Judicial)

Pág. 5 – Certificado de Antecedentes Penales (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/certificado-de-antecedentes-penales/)

Pág. 6 – Certificado Médico de aptitud para test físico, indicando estatura. Mínimo exigido: 1,55 metros.

Pág.7 – Constancia de Junta Electoral (www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/registro-de-infractores)

Pág. 8 – Constancia Juicios Universales (www.jus.mendoza.gov.ar/juicios-universales)

Pág. 9 – Constancia Registro Deudores Alimentarios (www.jus.mendoza.gov.ar/deudores-alimentarios).

Pág. 10 – Currículum vitae con foto actualizada.