Estalló la polémica por una maestría de Jimena Latorre: reintegro millonario y un descuento del 10% bajo la lupa

Durante la noche de este jueves una polémica estalló y sacudió al Gobierno de Mendoza: Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, quedó en el ojo del huracán luego de que reconociera que había recibido casi U$S11.000 por parte del Estado provincial para financiar un posgrado que cursó en una universidad con sede en España.

Latorre sostiene que la capacitación fortalece la gestión pública. Sin embargo, el diputado peronista Lucas Ilardo cuestionó en un vivo en su cuenta en Instagram el uso de fondos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, con el que se financiaron los estudios de la ministra.

Según consta en la documentación oficial, Latorre recibió un reintegro de $13.643.838 para cubrir el costo de una maestría de diez meses de duración en Economía Medioambiental, en la Universidad Francisco Marroquín. La transferencia se realizó el 4 de febrero de 2026.

El desembolso abrió una controversia política por dos motivos: el uso de recursos públicos para financiar una formación académica individual y el tratamiento de un descuento del 10% obtenido por el pago anticipado del programa.

Latorre defendió la capacitación como parte de su función

En declaraciones a MDZ, la ministra argumentó que el fideicomiso contempla entre sus objetivos el fortalecimiento institucional y que, dentro de ese marco, se incluyen las capacitaciones. “Las capacitaciones son algo que históricamente se han pagado por el Estado porque consideramos que Mendoza debe tener profesionales con formación continua“, sostuvo.

La discusión por el descuento del 10%

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de Ilardo es la bonificación obtenida por pagar la maestría en una única operación. Según la documentación conocida hasta la fecha, el precio final del programa quedó en 8.955 euros luego de aplicarse un descuento del 10%. Dicho importe equivale a US$ 9.313,20.

Sin embargo, el reintegro autorizado contempló ese importe y otros US$ 1.353,32 correspondientes a la reserva de plaza. La suma llegó a US$ 10.666,52, mientras que la transferencia efectuada a la ministra fue de $13.643.838.

En ese sentido, Ilardo sostuvo que Latorre habría reclamado el costo total sin descontar la bonificación. “Se pide el total, es decir, sin el 10%“, afirmó el diputado, quien cuestionó que se usaran fondos públicos para cubrir una capacitación individual.

El origen de los fondos y las fechas del trámite

El fideicomiso que financió los estudios de Latorre se nutre de aportes obligatorios de empresas petroleras vinculados con las concesiones de áreas hidrocarburíferas. Los recursos son administrados por la empresa estatal Mendoza Fiduciaria. Para Ilardo, ese origen plantea dudas sobre si el instrumento podía utilizarse para financiar la maestría de una ministra.

“Ella que argumenta en el comité que se está capacitando para el Estado mendocino, para todo el pueblo de Mendoza, pero ella es funcionaria pública que tiene un mandato político que dura hasta que el gobernador defina, y que dura el tiempo que dura el gobernador. Es decir, eso no queda para el Estado. Ella no mandó a unos empleados a capacitarse, no hizo un convenio para ella comprometerse a devolver al Estado nada”, recriminó el legislador.

Otro de los puntos cuestionados por Ilardo es el procedimiento administrativo. En ese sentido planteó que el reintegro se habría realizado antes de la autorización formal. Los documentos citados registran una aprobación inicial del financiamiento en agosto de 2025. Tras ello, Latorre -en septiembre de ese mismo año- transfirió de una cuenta personal 995 euros para reservar su plaza, y luego abonaría el costo total del cursado. La resolución para el reintegro del dinero se emitió el 29 de enero de 2026, y la transferencia se materializó el 4 de febrero.

En este aspecto, el diputado asegura que la orden de pago se emitió días antes de que los integrantes del Comité Ejecutivo convalidaran el documento con su firma electrónica. “Le devolvieron la plata con firma posterior al momento en que salió la autorización, o sea, con fecha anterior al momento en que salió la autorización del comité. Es decir, se hizo devolver la plata antes que la autorizaran“, acusó Ilardo.

El costo del posgrado y los ingresos de Latorre, en la mira

Otro de los aspectos que resalta Ilardo es el ingreso que percibiría Latorre. En ese aspecto, cuestiona que con el sueldo que percibiría, la funcionaria tenga que recurrir a un fideicomiso para costear su capacitación. “Estamos hablando de una ministra que cobra más o menos -al cambio- US$6.000. Y una ministra que cobró, según algunas cuentas, porque nunca nadie sabe cuánto cobran los directores de YPF, pero hay algunos que dicen que cobran entre 10.000 y 15.000 dólares, cobró durante seis meses esa plata… y esa ministra se hace pagar la maestría por un fideicomiso de actividad hidrocarburífera“, sostuvo el legislador.

El otro aspecto cuestionado es el elevado costo de la maestría que cursa Latorre. En ese aspecto, el diputado peronista compara lo que se debe abonar en formaciones similares en instituciones educativas nacionales. “En la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), una maestría de orientación similar registra un costo total estimado en $4.235.000 por año a valores de febrero-julio de 2026, al tiempo que la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuenta con posgrados en gestión ambiental por valores equiparables“, resaltó.