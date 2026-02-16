Estalló la polémica por un contrato millonario entre Cancillería y una entidad dirigida por la esposa de Sturzenegger: ¿qué dijo Javier Milei?

Una nueva polémica sacude al gobierno de Javier Milei. Luego de que trascendiera la adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que dirige María Josefina Rouillet –la esposa de Federico Sturzenegger-, el Presidente salió a respaldar públicamente la contratación y defendió su transparencia a través de redes sociales.

Fiel a su estilo, Milei reposteó en su cuenta de “X” un mensaje del canciller Pablo Quirno, que negó irregularidades en el proceso. “¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”, sostuvo el funcionario en la publicación replicada por el Presidente.

En ese mismo mensaje, Quirno remarcó que, debido a que la directora ejecutiva de la entidad es la esposa del ministro Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto por la normativa vigente. Según indicó, “en esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo“.

La adjudicación que desató la polémica

La reacción oficial se produjo tras conocerse que la Cancillería adjudicó de forma directa a la asociación dirigida por María Josefina Rouillet un contrato por $114.044.133 para dictar clases presenciales de inglés a 132 empleados y diplomáticos. La contratación se tramitó bajo la figura de Adjudicación Simple por Especialidad y quedó formalizada mediante una disposición administrativa publicada en el sistema oficial de compras.

El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el único prestador capaz de asegurar la continuidad del programa por sus antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio. Al momento de la apertura se registró una única oferta, presentada por la entidad adjudicataria.

El contrato, con una duración de nueve meses y opción de prórroga por un plazo igual, prevé cursos presenciales en la sede de la asociación en la Ciudad de Buenos Aires, talleres especializados para personal diplomático, tests de nivelación y provisión de bibliografía. También establece un esquema de pagos escalonado que incluye la posibilidad de un adelanto de hasta el 40% del monto total contra factura y garantías.

El expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017 al detectarse un vínculo familiar entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción encuadró la relación como un lazo matrimonial entre Sturzenegger y Rouillet, lo que derivó en la adopción de un mecanismo adicional de transparencia: la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la asociación.

Federico Sturzenegger y su esposa, María Josefina Rouillet.

Ese acuerdo formal obliga a las partes a garantizar transparencia y a abstenerse de ofrecer o aceptar beneficios indebidos en el marco de la contratación pública. Según consta en la documentación oficial, una vez suscripto el pacto se remitió copia a la Oficina Anticorrupción y la adjudicación quedó habilitada para su ejecución.



Cabe destacar que, por otra parte, en el sistema oficial de compras figura además una contratación previa de Cancillería con la misma asociación durante 2024 para un curso de capacitación por $55.388.180.