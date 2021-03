Los propietarios del Complejo de Cabañas Villa Loreto -ubicado en el Manzano Histórico- fueron víctimas del uso de la imagen del lugar por parte de una persona que estafó a otras con la intención de alquilar el lugar.

Las estafas están a la orden del día y se han generado mil formas de hacerlo en los últimos meses. En esta oportunidad un sujeto que aún no ha sido identificado, publicó y ofreció fotos del complejo de cabañas (Villa Loreto). Los propietarios reales debieron aclarar la situación al tiempo que algunas denuncias siguen su curso.

Captura de un chat donde ofrece el complejo.

Son al menos tres las denuncias sobre un perfil y contacto apócrifo de un sujeto que se hace llamar «Rubén Rivero» quien ofrece alquilar cabañas sin ser propietario del complejo. Las denuncias fueron radicas: una en Vista Flores y otras dos en otros departamentos porque la mayoría de los damnificados son del Gran Mendoza.

“El hombre sacó fotos de nuestra página, se contactó con nosotros y nos pidió fotos y después las vimos publicadas con precios viejos. Subía las imágenes y las ofrecía como suyas. Yo me comuniqué con él y me hice pasar por un cliente y me dijo que tenía lugar y le pedí fotos. Me seguí comunicando con él para juntar pruebas e hice la denuncia en la comisaría de Vista Flores” relató a Diario NDI José Sancer propietario del lugar.

Si bien hay varias denuncias, nada se sabe hasta el momento del proceso ni de quién está detrás de supuestos perfiles y nombres falsos. La preocupación de los dueños del conocido complejo de Tunayán es dejar en claro que aunque las fotos son del lugar, (Villa Loreto) no tiene nada ver con esas publicaciones.

El sujeto utiliza las imágenes del lugar, pide la seña de la mitad del valor (2.500) y se le depositan en un CBU a nombre de Rubén Rivero debe ser falsa. Cuando las personas se dan cuenta de la estafa consumada “Rivero” bloquea a los contactos impidiendo le hagan el reclamo.