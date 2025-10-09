Estados Unidos lanzó un plan de apoyo financiero a Milei con un swap por US$20.000 millones

En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un paquete de asistencia económica directa para la Argentina, compuesto por una compra de pesos argentinos y un acuerdo swap por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA).

El anuncio fue realizado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó que las medidas buscan “proporcionar estabilidad a los mercados financieros argentinos” ante un cuadro de “aguda iliquidez”.

Medidas excepcionales ante la crisis

El plan contempla dos acciones centrales: la compra directa de pesos por parte de Estados Unidos, algo inusual en la política monetaria norteamericana, y la activación de un swap de divisas por US$20.000 millones, que permitirá reforzar la disponibilidad de dólares en el mercado local.

Bessent destacó que “Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez, y solo Estados Unidos puede actuar con la rapidez necesaria. Y actuaremos”, publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

Respaldo político y financiero

El funcionario elogió las reformas estructurales implementadas por el gobierno de Javier Milei, al que calificó como un “aliado estratégico” de Estados Unidos. También resaltó el compromiso del presidente Donald Trump con el fortalecimiento de la relación bilateral y el fomento del “comercio justo y la inversión estadounidense”.

“El éxito de Argentina es de importancia sistémica para la región y un interés estratégico para Estados Unidos”, afirmó Bessent, anticipando además un encuentro entre Trump y Milei el 14 de octubre.

Reuniones y consenso político

El anuncio se produjo tras cuatro días de reuniones entre Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Washington junto a su equipo para avanzar en acuerdos con organismos multilaterales. El Tesoro norteamericano destacó el “consenso político creciente en Argentina” respecto a las reformas fiscales y la reducción del gasto público.

Bessent sostuvo que “mientras Argentina levante el peso muerto del Estado y deje de gastar en inflación, grandes cosas serán posibles”, en referencia al programa de equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno.

Milei celebró el respaldo de EE.UU.

Pocas horas después del anuncio, el presidente Javier Milei celebró el auxilio económico y agradeció públicamente al Tesoro estadounidense. “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y al presidente Donald Trump por su liderazgo contundente”, escribió en sus redes.

Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… https://t.co/IsYB1PDVFW — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025

El mandatario también elogió a Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”. En su publicación, Milei se mostró sonriente junto al funcionario, afirmando: “Juntos construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad”.