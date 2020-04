Estados Unidos: El Pentágono difundió tres videos de ovnis

El Pentágono de los Estados Unidos publicó este lunes de manera oficial tres videos en los que se observan «fenómenos aéreos no identificados» que habían sido difundidos previamente por una compañía privada.

En los videos se observan objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras son grabados por cámaras infrarrojas que detectan la temperatura. En dos de estos registros se escuchan las voces de los pilotos que observan las «naves», y que destacan lo rápido que se mueven.

Estas filmaciones fueron oficialmente confirmadas por el Pentágono, para «clarificar cualquier malentendido del público sobre si esas imágenes que estaban circulando son reales o si había o no más detalles en esos videos”, según dijo la vocera del Departamento de Defensa, Sue Gough.

https://youtu.be/lbj0wyM4uKc

El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, explicó el Gobierno de EE UU sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017, respectivamente. Unos objetos que nunca se han catalogado como elementos extraterrestres, sino como posibles “incursiones militares en el espacio aéreo”.

El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018. En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

Fuente: ElPais.com

Dejanos Tu comentario