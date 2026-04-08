Estados Unidos e Irán acordaron una tregua por dos semanas

Este martes, en una jornada marcada por la incertidumbre y nerviosismo que generaba el ultimátum que Estados Unidos le había puesto a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, el presidente norteamericano Donald Trump, anunció la suspensión durante dos semanas de los ataques previstos contra el país islámico.

En este marco, Trump condicionó el alto el fuego a que la república islámica garantice la “apertura completa, inmediata y segura” de esta vía marítima clave para el comercio energético global, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La decisión fue comunicada tras negociaciones mediadas por Pakistán, con intervención directa del primer ministro Shehbaz Sharif y del jefe militar Asim Munir, quienes impulsaron la suspensión de los ataques y la apertura de una instancia diplomática.

En ese sentido, Trump aseguró que la decisión responde a que “ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares” y sostuvo que las negociaciones para un acuerdo definitivo de paz se encuentran avanzadas.

Según detalló el presidente estadounidense, la base de las conversaciones es una propuesta de diez puntos presentada por Irán, que incluye, entre otros aspectos, garantías sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones económicas. “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, afirmó Trump.

Cabe destacar que la tregua también contempla la participación de Israel en el cese de hostilidades, en el marco de un alto al fuego que busca evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

Por su parte, desde Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirmó la aceptación de los términos para que cesen las hostilidades y anticipó que las negociaciones con Estados Unidos comenzarán en Islamabad en los próximos días. Pese a esta tregua transitoria, desde Irán advierten que “esto no significa el fin de la guerra”.

Una amenaza que había paralizado al mundo

Cabe recordar que el alto al fuego llegó luego de que Donald Trump lanzara una contundente amenaza contra Irán, en la que aseguraba que toda la civilización iraní “morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo. En ese marco, el plazo que le había dado Washington a Teherán para que acepte la tregua vencía a las 20 (hora argentina) de este martes.